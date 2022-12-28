28 Ara 2022 - 10:31- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 10:32

Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı...

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Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Ankara`ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki ilk Genel Kurmay Karargâhı olan tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası önünde sinsin ateşi yakarak Seymen gösterileriyle kutlama yaptı.
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı... mask
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Kutlama programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Seymenleri, bacıerenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kutlama programında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün 27 Aralık. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılını kutluyoruz, Keçiören'e gelişinin 103 yılını kutluyoruz. Aslında 27 Aralık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden küllerinin doğduğu günün adıdır, varlığımızın adıdır. Bizi biz yapan, bu cennet vatanı bize bırakan başta Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânları cennet olsun.” dedi.

Keçiören’in Milli Mücadele’deki önemine de değinen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kurtuluş Savaşımız dünyanın egemen güçlerine karşı milletimizin cesaretinin ve imanının bir zaferi, başarısıdır. Atatürk Ankara'ya geldiğinde ilk Keçiören'e geldi. Tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binamız ilk Genelkurmay Karargâhıdır. Atatürk'ün kullandığı makam, merkez burasıdır. Arkada da mütevazı bir odası var ve orada yatıp istirahat ediyor.

Yani Keçiören’imiz Milli Mücadele’mizin merkezidir. Bundan da gurur ve onur duyuyoruz. Atatürk'ün burada önemli hatıraları var. O zamanlar Keçiören Ankara'nın dışında kalıyor. Ulus’tan güvenlik sebebiyle Atatürk buraya geliyor. İki sefer burada da suikast girişimi olunca altı aydan fazla kalıyor ve Ulus'taki Devlet Demir Yolları binasının olduğu istasyon binasına gidiyor.

Ama Genelkurmay Karargâhı, istihbarat, harekât ve planlama karargâhı yine burada kalmaya devam ediyor. Atatürk, Anadolu Ajansı’nı burada kuruyor. Atatürk'ün ilgisi devam ediyor her zaman Keçiören’e. İlk Nevruz Bayramı’nı da Keçiören’de kutluyor.”

Keçiören’in girişinde bulunan tarihi Çoban Mektebi’ni restore ederek Milli Mücadele ve Atatürk Müzesi haline getirdiklerini de aktaran Altınok, “Tarihi Çoban Mektebi’ni Milli Mücadele Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi yapıyoruz. İnşallah burada Kurtuluş Savaşı’mızı yaşatacağız, öğreteceğiz.

Çocuklarımızın geçmişini göreceği müzemizi kısa zamanda şehrimize, başkentimize ve ülkemize kazandırmış olacağız. Varlığımıza sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Yani bu ülkeyi Dolarla Avro ile satın almadık. ‘Ölmeye vatan yahşi olmaya vatan yahşi diyor’ yazar.” diye konuştu.

Programda protokol konuşmalarının ardından Ankara Seymenler Kulübü’nün gösterileri eşliğinde sinsin ateşi yakılarak coşkulu bir kutlama gerçekleştirildi. Daha sonra Atatürk’ün kullandığı karargâh gezilerek incelemelerde bulunuldu. ​

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28 Ara 2022 - 10:31 - Belediyeler

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