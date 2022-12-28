28 Ara 2022 - 10:50- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 10:51

Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim...

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Etimesgut Belediyesi tarafından Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümünde Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda düzenlenen “Atatürk, Ankara ve Etimesgut” konulu söyleşiye katıldı.
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim... mask
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, söyleşi öncesi Ortaylı’ya Türk Tarih Müzesi’ni gezdirerek detaylı bilgi verdi. Türk tarihiyle ilgili 210 heykel, resim ve rölyefleri yakından inceleyen Ortaylı, “Herkes mutlaka bu müzeyi görmeli” dedi. Panoramik resim alanını da gezen Ortaylı, “Böyle güzel bir büyük bir mekanda tarihimizi anlatan panoramik resimler çok güzel olmuş. Şehirlerimiz böyle güzel panoramalarla donatılır İnşallah” değerlendirmesinde bulundu.

Müzenin 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğinin hatırlatılması üzerine Ortaylı, “Bu müze, Belediye ötesinde bir çalışma olmuş. Türk Tarih Müzesi Ankara’ya layık bir müzedir. Heykelsiz ve resimsiz medeniyet olmaz. Gerçekten Türk Tarih Müzesi ile iftihar ettim. Bu zamana kadar Orta Anadolu kıraç yer olarak gösteriliyordu ama artık Anadolu’nun ne olduğunu gösteriyor. Bunlar çok önemlidir” şeklinde konuştu.

ORTAYLI’YA BÜST SÜRPRİZİ

Ortaylı müze gezisinin ardından konferans salonundaki söyleşiye katıldı. Başkan Demirel söyleşiden önce Ortaylı’ya, belediyenin heykel atölyesinde yapılan büstünü hediye etti. Ortaylı heykelini inceledikten sonra, “Bu müzeye koymayın. Bu müzede çok daha kıymetli şahsiyetler var. Çok güzel güzel olmuş aynı ben” yorumunda bulundu.

ANKARA’YI ANLATTI

Ortaylı, “27 Aralık’ın Ankara’ya has bir bayramdır. Türkiye’nin kültür tarihi Ankara’da başlamıştır. 1919’da Gazi Paşa hazretlerinin o zamanki rütbesiyle Kolordu Komutanlığında bulunmuş Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya ulaştığı gündür. İstiklal Harbi’nin nihai ve merkez noktası olarak hizmet arz eden bir şehirdir. İnkılaplar da burada başlamıştır” dedi. Ankara’nın tarihine de vurgu yapan Ortaylı, “Ankaralılar, 19. yüzyılda demiryolunu kendileri getirdiler fakat buradan öteye gitmedi. Buranın tüccarları, Ankara Sultanisi vardır. Buradaki azınlıklar zengindir. Burada yabancı okullar ve konsolosluklar vardır. Onun için harbin buraya gelişi, teessüs makali olması tesadüf değildir.” diye konuştu.

ORTAYLI’DAN ANGARA VURGUSU

Ankara’nın yeteri kadar gezilmediğini vurgulayan Ortaylı, gençlere AVM’erde vakit geçirmek yerine mahalleleri gezmesini önerdi. Ankara’nın milli arkeolojinin ve milli mimarinin merkezi olduğunu aktaran Ortaylı, “Burada insanlar musiki öğreniyor, buradaki tiyatrolar her zaman dolu. Ben bunu çok büyük bir olay olarak görüyorum. Şahsen burası konservatuvar memleketi. Türkiye’de konservatuvar gerçek anlamıyla burada kuruldu.” dedi. Ortaylı, Ankara’nın isminin “Angara” olduğunu söyledi.

ETİMESGUT ŞEHRİN MERKEZİ

Etimesgut’la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, Etimesgut’un Cumhuriyet döneminden itibaren banliyö treni, şeker fabrikası ve devlet tesislerinin yer aldığı gelişime açık bir yer olduğunu kaydetti. Ortaylı, “Etimesgut banliyö ve kentin dışında bir yer olmasına rağmen Etimesgut birden patladı. Etimesgut, İstanbul’un banliyöleri, varoş semtleri gibi yatakhane bir yer değil. Modern, gelişmiş bir yer. Etimesgut şehrin merkezi haline geldi” şeklinde konuştu.

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28 Ara 2022 - 10:50 - Belediyeler

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