Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı...

Çanakkale Savaşı’nda yaşananlara bir nebze olsun tanıklık etmeyi amaçlayan müze Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak amacıyla turuna devam ediyor. Geçen sene Haziran ayında Sincan’ı ziyaret eden mobil müzenin yolu, bu sene Aralık ayında Sincan’da.

Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin, fotoğraf ve resimlerin sergilendiği müze 25 ve 26 Aralık’ta 09.00-17.00 saatlerinde Sincanlı vatandaşların ziyaretine açıldı. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi önünde vatandaşlarla buluşan müzeye gençlerin ilgisi büyüktü.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde

adeta tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkılıyor. Çanakkale Savaşı’ndaki o milli mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatan müzede; Çanakkale Savaşları ile ilgili birçok materyal, videolar ve savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgiler yer alıyor. Çanakkale Savaşları ile ilgili broşür ve kitapların da yer aldığı müzeyi ziyaret edenler kendilerini adeta Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissederek o ruhu yakalayıp, o günlere tanıklık ediyor.