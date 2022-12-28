28 Ara 2022 - 11:56- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 11:57

Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı

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Pursaklar Belediyesi Dede Torun Evlerinin üyeleri, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümünde Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği Taceddin Dergâhını ziyaret etti.
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı mask
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Pursaklar Belediyesi, günün büyük bir bölümünü Dede Torun evlerinde geçiren yaşlı vatandaşları, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümünde, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği Taceddin Dergâhı Müzesine götürdü.

Dede-Torun Evlerinin değerli büyükleri, Milli Mücadele'ye büyük destek veren İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86.yıl dönümünde örnek hayatının anlatıldığı ve eserlerinin yer aldığı Taceddin Dergahı'nda dualarla andı. 

‘‘Pursaklar’ımızın değerli büyükleri, vefatının 86.yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatına yakından tanıklık etti’’

Vatan sevgisini en derinlerinde yaşayan, istiklal mücadelesine büyük katkı sağlayan Mehmet Akif Ersoy’u Pursaklar’ın dedelerinin Taceddin Dergâhında dualarla andığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Taceddin Dergahı gezisi ile Pursaklar’ımızın değerli büyükleri, vefatının 86.yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatına yakından tanıklık etti.

İstiklal şairimizin kaleme aldığı mektupları ve şiirleri inceleyen büyüklerimiz, Mehmet Akif Ersoy’u dualarla andı. Bu vesile ile ülkemizin bağımsızlığı yolculuğunda kaleme aldığı İstiklal Marşı ile vatan sevgisini tüm benliği ile yaşayan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ve tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.

# Pursaklar Belediyesi Dede Torun Evleri, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin
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28 Ara 2022 - 11:56 - Belediyeler

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