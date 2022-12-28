Ankara Haber; Pursaklar’da Sahne Süheyl-Behzat Uygur’un! Uygur Kardeşler Pursaklar'da Sahne Aldı...

Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği 'Süt Kardeşler' isimli tiyatro oyunu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sanatseverlerle buluştu. ‘‘Süt Kardeşler’’ tiyatro gösterisini Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahne alan her tiyatro gösterisini izlemek için yerini alan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığı konu edinen ‘‘Süt Kardeşler’’ tiyatro gösterisinde tiyatronun usta isimleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

‘‘Süheyl-Behzat Uygur kardeşleri ve tiyatro ekibini Pursaklar’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk.’’

Sanat ve kültür değeri yüksek birbirinden değerli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan Süt Kardeşler tiyatro oyununu, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleme fırsatı bulduk.

Süheyl-Behzat Uygur kardeşleri ve tiyatro ekibini Pursaklar’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Keyif dolu, kahkaha dolu tiyatro oyununu bizlere sunan Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’na teşekkür ediyoruz. Bizlerde aynı heyecanla, aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ederek, ilçemizi kültür ve sanatın merkezi yapmaya kararlıyız’’ dedi.