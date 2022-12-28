28 Ara 2022 - 12:24- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 12:25

Ankara Haber; Pursaklar’da Sahne Süheyl-Behzat Uygur’un! Uygur Kardeşler Pursaklar'da Sahne Aldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler tiyatrosu sahne aldı.
Ankara Haber; Pursaklar’da Sahne Süheyl-Behzat Uygur’un! Uygur Kardeşler Pursaklar'da Sahne Aldı... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği 'Süt Kardeşler' isimli tiyatro oyunu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sanatseverlerle buluştu. ‘‘Süt Kardeşler’’ tiyatro gösterisini Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahne alan her tiyatro gösterisini izlemek için yerini alan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığı konu edinen ‘‘Süt Kardeşler’’ tiyatro gösterisinde tiyatronun usta isimleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, performanslarıyla izleyenleri büyüledi. 

‘‘Süheyl-Behzat Uygur kardeşleri ve tiyatro ekibini Pursaklar’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk.’’

Sanat ve kültür değeri yüksek birbirinden değerli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan Süt Kardeşler tiyatro oyununu, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleme fırsatı bulduk.

Süheyl-Behzat Uygur kardeşleri ve tiyatro ekibini Pursaklar’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Keyif dolu, kahkaha dolu tiyatro oyununu bizlere sunan Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’na teşekkür ediyoruz. Bizlerde aynı heyecanla, aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ederek, ilçemizi kültür ve sanatın merkezi yapmaya kararlıyız’’ dedi.

# pursaklar belediyesi, ankara, ankara pursaklar, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Pursaklar Tiyatro Sahnesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı! mask
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı!
Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı... mask
Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı...
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim... mask
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim...
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor!
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler... mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Korosu Seçmeleri! Son Başvuru Tarihi 28 Ocak 2023... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Korosu Seçmeleri! Son Başvuru Tarihi 28 Ocak 2023...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup! mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup!
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi! Semt Pazarındaki Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi! Semt Pazarındaki Denetimler Aralıksız Sürüyor...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı! mask
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı!
Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı... mask
Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı...
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim... mask
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim...
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor!
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Korosu Seçmeleri! Son Başvuru Tarihi 28 Ocak 2023... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Korosu Seçmeleri! Son Başvuru Tarihi 28 Ocak 2023...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup! mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup!
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi! Semt Pazarındaki Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi! Semt Pazarındaki Denetimler Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; Ego Duyurdu! Güdül ve Nallıhan'a Otobüs Seferleri Başlıyor! İşte Güzergah ve Hat Numara Bilgileri... mask
Ankara Haber; Ego Duyurdu! Güdül ve Nallıhan'a Otobüs Seferleri Başlıyor! İşte Güzergah ve Hat Numara Bilgileri...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Dedeleri Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergahı'nda Andı
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı! mask
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı!
Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı... mask
Ankara Haber; Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Ruhu Sincan’a Taşındı...
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim... mask
Ankara Haber; Türk Tarih Müzesi’nde Söyleşiye Katılan Prof. Dr. Ortaylı: Türk Tarih Müzesiyle İftihar Ettim...
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü Kutlandı...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor!
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler... mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Korosu Seçmeleri! Son Başvuru Tarihi 28 Ocak 2023... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Korosu Seçmeleri! Son Başvuru Tarihi 28 Ocak 2023...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi! Semt Pazarındaki Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi! Semt Pazarındaki Denetimler Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup! mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup!

28 Ara 2022 - 12:24 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL