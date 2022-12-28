28 Ara 2022 - 12:44- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 12:45

Ankara Haber; Akyurt'ta 27 Aralık Coşkusu! Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Yıl Dönümü Etkinlikleri...

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Akyurt Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma programı düzenlendi.
Ankara Haber; Akyurt'ta 27 Aralık Coşkusu! Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Yıl Dönümü Etkinlikleri... mask
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Programa Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Meclis Üyeleri,MHP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Gül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, idari amirler, seymenler ve öğrenciler katıldı.

Orta Asya Oğuz Türk geleneği olan seymenlik, Kızılca Gün denilen ve devletin zor günlerden geçtiği dönemlerde, yeni bir devlet kurulması ve yeni bir baş seçilmesi için bir araya gelen topluluğu temsil ediyor. 103 yıl önce, 27 Aralık 1919’da Atatürk’ü Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya gelişinde karşılayan 3 bin atlı ve 700 yaya seymenin bu karşılamasını unutmayan, kültürü devam ettiren seymenler, her yıl güzel etkinliklere imza atıyor.

Akşam saat 18.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda sinsin ateşi yandı. Sinsin oyununu meydanda Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları Serkan Korkutata, Harun Gürcan, AK parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Akyurt İlçe Yönetimi, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti. Bazı vatandaşlar seymenlerle birlikte sinsin oyununa katıldı.

Saat 19.00’da Necip Fazıl Konferans Salonu’na taşınan kutlama programına Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk’un yanı sıra BBP İlçe Başkanı Mustafa Tüfekçi de katılım gösterdi.

Programda konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Ankara’nın tarihi anlatılırken yoksul, garip bir şehir gibi tasvir edilse de tarihe yön vermiş bir şehirdir Ankara. Anadolu beyliklerle yönetilirken, Ankara Ahilikle yönetilmiştir. Osmanlı Devletinin kuruluşuna kadar indiğimizde yine Ankara’dan Bilecik’e doğru bir yolculuk olduğunu görürüz.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna baktığımızda İstiklal mücadelesinin meşalesi Ankara’da yakılmıştır. Bu şanlı mücadelede alınan önemli kararların merkezi yine Ankara’mız olmuştur. Bugün de Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olması sebebiyle ülkemizle ilgili önemli kararın alındığı, önemli kurumlara ev sahipliği yapan ve tarihine de Türk milletine de vefasını gösteren bir şehir Ankara.

Önemli günlerimizden biri 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşudur. Diğeri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti’nin Ankara’ya geldiği 27 Aralık’tır. Biz her 27 Aralık’ı sevinçle karşılar, coşkuyla kutlarız. Seymenlerimizin burada önemi büyüktür. Çünkü dikmen sırtlarında Gazi Mustafa kemal Atatürk’ü Ankaralı seymenlerimiz karşılamıştır.

O gün orada kendisini ne pahasına olursa olsun desteklediklerini göstermiş ve bunun mesajını vermişlerdir. 103 yıl evvel gerçekleşen bu etkinliği her yıl diri tutuyoruz. Burada Seymenlik kültürümüzün çok önemli bir yeri vardır. Her yıl biz de onlarla birlikte bu programı düzenliyor olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Mehmet Akif Ersoy’u da bugün rahmetle anıyorum. O’nun tasviri olan Asım’ın Nesli tasvirine uyan profil, seymenlik profilidir. Programımıza değer katan iki kıymetli sanatçımız Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’e de teşekkür ediyorum. 27 Aralık Kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.

TRT’de program yapan iki Türk Halk Müziği Sanatçısı Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür, Ankara türküleri ile birlikte Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi, seymenlerin oyunlarına saz ve sözleriyle eşlik etti. Salonda yer alan seymenlerin aileleri ve tüm davetliler unutulmaz bir 27 Aralık akşamını daha geride bıraktı. Karaşar Zeybeği oyununda seymenler türküyü de seslendirerek büyük alkış aldı.

 

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28 Ara 2022 - 12:44 - Belediyeler

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