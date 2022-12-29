Ankara Haber; Ankara’da İlgi Odağı Pursaklar!

Değişen ve dönüşen Pursaklar’ı birlikte inşa etmek ve vatandaşlara yeni iş alanları açmak için birçok girişimde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarını makamında ağırladı.

Pursaklar’ın kalkınması için faaliyet yürüten yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmede Başkan Ertuğrul Çetin, gayrimenkul sektörünün durumu ve beklentileri hakkında emlakçılar ve iş adamları ile görüş alışverişinde bulundu.

‘‘Emlak sektöründe faaliyet gösteren işadamlarımız ile 2022 yılı değerlendirmesi yaptık’’

Emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının Pursaklar’ın değişim ve dönüşümüne önemli katkılarda bulunduğunu belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Emlak sektöründe faaliyet gösteren işadamlarımız ile 2022 yılı değerlendirmesi yaptık. İlçemiz ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerimizi, Pursaklar için yatırım yapan, enerjisini bu kent için harcayan insanlar olarak görüyoruz.

İlçemize yapmış oldukları yatırımlarla Pursaklar daha güzel yapılara kavuşurken, yeni iş yerleriyle de vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlanıyor. Kaliteli mekânlar yapma gayreti içinde olan herkese şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. No: 8 Pursaklar/Ankara