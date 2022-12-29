29 Ara 2022 - 12:25- Belediyeler G: 29 Ara 2022 - 12:26

Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!

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Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini mercek altına aldı.
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
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Yapılan denetimlerde; öğrencilere satılmasının uygunluğu, gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarda kalite ve sağlık standartlarına uygun hizmet alması amacıyla Sincan Belediyesi zabıta ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.  

Okul kantinlerinde küçük yaşta eğitim gören çocuklara satılmaması ve sağlığını olumsuz etkilememesi için okul yönetimi ile koordineli olarak Bakanlık tarafından satılması yasaklanan ürünlerin denetimleri yapıldı.

Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olmayan Gıda ve İçecekler başlıklı bölümde düzenlenen maddelere aykırı olarak yiyecek bulunan kantinlerdeki ürünler için zabıta ekipleri gerekli işlemleri uyguladı. Zabıta ekipleri  öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimleri aralıksız bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizdi. 

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29 Ara 2022 - 12:25 - Belediyeler

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