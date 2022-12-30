Son Dakika Pele öldü mü? Pele Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü? İşte Pele'nin İnanılmaz Futbol Kariyeri...

Brezilyalı futbol efsanesi Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kupası'nı üç kez kaldıran tarihteki tek futbolcu Pele, bir süredir yoğun bakımda kolon kanseri tedavisi altındaydı. Brezilya basını Pele'nin ölümünü manşetlere taşıdı.

Pele, 20. yüzyılın en iyi futbolcusu olarak kabul edilir. Brezilyalı yıldız, dünya kupasını 3 kez kazandı ve futbol tarihinde birçok rekor kırdı. İki kez dünya futbolu olarak seçilen Pele, tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak kabul edilir. Ölüm haberi futbol dünyasını derinden yaraladı ve tüm futbolcular onun anısına saygı duruşunda bulundu. Pele'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Dünya Futbolcularından Başsağlığı Mesajları Geldi...

Ronaldo: ''Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele''

Neymar: "Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!"

Josef: "Pele, dünya futbolunun unutamayacağı, belki de en büyük efsaneydi."

Vincenzo Montella: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı."

Kylian Mbappe: "Futbolun kralı bizi terk etti ama mirası asla unutulmayacak.

Pele Kimdir, Kaç Yaşındaydı? İşte Pele'nin İnanılmaz Futbol Kariyeri...

Pele, Brezilyalı futbolcudur. Edson Arantes do Nascimento adıyla bilinen Pele, 23 Ekim 1940'ta Brezilya'nın Três Corações kentinde doğmuştur. Kendisi, dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilir ve futbolun en önemli simgelerinden biridir. Pele, kariyeri boyunca Santos, New York Cosmos ve Brezilya millî takımında oynadı ve ayrıca dünya çapında birçok ödül ve madalya kazandı. Özellikle 1970 Dünya Kupası'nda Brezilya millî takımının liderliğinde dünya şampiyonu olmuştur. Pele, ayrıca futbolculuğunun yanı sıra müzisyen, oyuncu ve iş adamı olarak da çalışmalar yapmıştır.



Pele adıyla bilinen Brezilyalı futbolcunun tam adı Edson Arantes do Nascimento, 23 Ekim 1940 doğumlu olup, 1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pelé; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir.

Pele'nin İnanılmaz Futbol Kariyeri...

Edson Arantes do Nascimento, daha bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde Brezilya'nın Tres Coracoes kentinde doğmuştur. Brezilyalı futbolcu olarak bilinen Pele, futbol tarihinde en iyi futbolcular arasında yer almaktadır. O dönemde Brezilya Millî Futbol Takımı'nın kaptanı olarak, ülkesini 3 kez Dünya Kupası kazandırmıştır (1958, 1962 ve 1970). Pele, futbol kariyeri boyunca Santos takımında oynadı ve dünya çapında bir yıldız haline geldi. Bu başarıları nedeniyle, Brezilyalılar tarafından "Futbol Tanrısı" olarak adlandırılmıştır. Futbol kariyerinin yanı sıra, Pele sinema ve reklamlarda da yer aldı. 2015 yılında FIFA Dünya Futbol Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü kazandı.

Pelé 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya millî futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı. Brezilya 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pelé grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı.

1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı. 14 yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu. 92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en çok gol atan iki futbolcusundan biridir (Neymar ile birlikte).

Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğu Santos'ta geçiren Pelé, orada toplamda 25 kupa kazandı. 1962'de kulübe tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu. Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.

1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" seçildi. Time ise 20. yüzyılın en önemli 100 insanı arasına Pelé'yi de koydu.[

Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkânı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pelé,[9] ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı