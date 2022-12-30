EYT'de Flaş gelişme! SGK duyurdu: Aylık bağlama mümkün değil! EYT ne zaman devreye girecek?

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. SGK, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak yasal düzenlemenin devreye girmeden aylık bağlamanın yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

Vatandaşları yanıltacak açıklamalarda bulunan, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada,

SGK, "Açıklama yapılacaksa SGK'nın yapacağını" vurguladı. Açıklamada, ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılacağı vurgulandı.

EYT ne zaman devreye girecek?

EYT hakkındaki taleplerinizi yasalar çerçevesinde yapabilirsiniz. Bu kapsamda e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklamanız ve ‘yaşlılık aylığı’ seçeneğini işaretleyerek başvuru yapmanız gerekmektedir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuz tarafından aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket etmeniz gerekmektedir.

EYT Emeklilik Maaş Miktarı Nasıl Belirlenecek?

EYT yasası kapsamında emekli olacak vatandaşların, emekli maaşının hesaplanmasında kullanılacak olan formül dışında, emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınacak diğer unsurlar da olacak. Bu unsurlar arasında, emekli olan kişinin emekli olduğu tarihte yaşı, emekli olduğu tarihteki çalışma süresi, emekli olduğu tarihte ödenen sigortalı ücretlerin miktarı ve emekli olduğu tarihteki ücret oranı gibi faktörler yer alıyor. Bu faktörlerin hepsi emekli maaşının hesaplanmasında dikkate alınacak ve emekli maaşının belirlenmesinde rol oynayacak.