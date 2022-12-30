Askerlik borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Askerlik borçlanması nedir, ne kadar tutar?

Askerlik borçlanması, askerliğini yapmış olan ve hizmet süresine eklenmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem sayesinde, askerliğini yapmış olan kişinin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmet süresine askerlik süresi eklenir. Bu sayede, askerlik süresinin de SGK primlerine dahil edilmesiyle birlikte, kişinin emekli olma şartları da kolaylaşır.

Askerlik borçlanması nedir, ne kadar tutar?

Askerlik borçlanması tutarı, yapılacak borçlanma süresine göre değişmektedir. Örneğin, 2022 yılında 12 aylık borçlanma tutarı 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacaktır. Bu tutar, askerlik borçlanması yapılacak kişinin, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemesi gerekmektedir.

e-Devlet dışından askerlik borçlanma başvurusu

"4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" uygulaması üzerinden açılan ekrandan "yeni başvuru" sekmesini tıklar, sonra başvuru işlemine devam edilir.

Form doldurulur ve "özet" sekmesine geçilerek bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Eksik veya yanlış bilgiler düzeltilerek form onaylanır.

Onaylanan form üzerinden "ödeme" sekmesine geçilerek ödeme işlemleri yapılır. Ödeme işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren borçlanma işlemi tamamlanmış olur.

Askerlik borçlanması başvurusu tamamlandıktan sonra kurum tarafından yapılacak inceleme sonrasında borçlanma tutarının ödenmesi gerçekleşir.

Askerlik borçlanması yapmak isteyenler, e-Devlet üzerinden giriş yapamıyorlarsa SGK İl Müdürlüklerine ya da bir SGK merkezine başvuru yaparak askerlik borçlanma işlemlerini gerçekleştirebilirler.