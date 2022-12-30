30 Ara 2022 - 16:11- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 16:13

Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği!

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Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce çiftçilere tohum  desteği veren Altındağ Belediyesi, şimdi de mazot desteği verdi.
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği! mask
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Altındağ Belediyesi'nden çiftçilere büyük destek...

Çiftçilere sertifikalı; arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu desteğinden sonra, yüzde 100 hibeli mazot desteği de verildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen, çiftçilere mazotlarının teslim edildiği törene; AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, AK Parti, MHP ve BBP Altındağ İlçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi de hazır bulundu.  

“HAYIRLI VE BEREKETLİ KAZANÇLAR…”

Altındağ’daki çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Balcı “Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye tohum ve mazot desteği veriyoruz. Bugün çiftçilerimize mazotlarını teslim ettik. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi. Verdiği destek için Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Balcı'ya teşekkür eden Altındağlı çiftçiler ise “Bizler için çok önemli bir katkı bu... Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
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30 Ara 2022 - 16:11 - Belediyeler

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