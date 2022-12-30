30 Ara 2022 - 09:57- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 09:58

Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...

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Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Diriliş Mahallesi 5. Etap’ta yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Mamak’ta yapımı tamamlanan toplu konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Törende Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve ilçe protokolünden isimler hazır bulundu. 

“Artık Türkiye Yüzyılı başlıyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada “Bugün maalesef Ankara’mızın tarihi birikimine sahip çıkılmamaktadır! Geçen yıllara rağmen taş üstüne taş konulmamaktadır! Ankara’nın geleceği, çalışır vaziyette teslim aldıkları kurumları bile çalıştıramayanların ellerinde heba olmaktadır!

Başkentimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırda kazandığı her şey, siyasi ikbal kavgalarının gölgesinde birer birer harcanmaktadır! Biz Ankara’yı bugüne kadar kaderine terk etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz! Çünkü bizim gündemimizde şahıslar yoktur, ben yoktur! İkbal kaygısı, gelecek kavgası yoktur! Her zaman milletimiz için, Ankara’mız için, 81 ilimiz için eser vardır, hizmet vardır, yatırım vardır, proje vardır, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Vizyonu vardır!  Vakit gelmiştir! Artık Türkiye Yüzyılı başlıyor” ifadelerini kullandı. 

“Bin konut bizim dönemimizde inşaatları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş oldu”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Dutluk ve Dişirilişteki 5. Etapla birlikte bin konut bizim dönemimizde inşaatları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş oldu. Biz sadece hizmet ediyor ve çalışıyoruz. Başkaları gibi yalancı çobana dönerek verdiği sözlerin altında kalanlara benzemeyiz. Ankaralı hemşehrilerimiz zamanı geldiğinde kim iş üretti kim söz verdiği sözlerin altında kaldı değerlendirecektir” diye konuştu. Başkan Murat Köse, Hak sahiplerine yeni evlerinde güle güle oturmaları temennisinde bulundu. 

Başkan Murat Köse, Mutlu Mahallesi kentsel dönüşüm tarihini açıkladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm için beklenen tarihi açıkladı. “Bahar aylarında temel atmaya başlayacağız” diyen Başkan Murat Köse, konutların iki yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.  

Mamak’ın 3. Millet Bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu

Konuşmaların ardından Mamak Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kuraların çekimini başlatan Bakan Kurum, ardından Şehit Hamza Halit Sülün'ün adının yaşatılacağı millet bahçesinde ilk fidanları toprakla buluşturdu. Millet bahçesi kütüğüne Şehit Hamza Halit Sülün'ün adı çakılarak dualar edildi.

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30 Ara 2022 - 09:57 - Belediyeler

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