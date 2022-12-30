Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha!

Yaz kış demeden dolup taşan Üreğil Millet Bahçesi’nin ardından Mutlu Ege Millet Bahçesi yapılan çalışmalarla vatandaşın hizmetine sunulmuştu. Mamak’ın üçüncü Millet Bahçesi de Şehit Hamza Sülün Millet Bahçesi olacak. 58 bin 284 metrekare alan üzerinde kurulacak millet bahçesinde yürüyüş ve bisiklet alanları, lavanta bahçesi, rehabilitasyon bahçesi, MAKKOP ürün satış noktaları, okçuluk tesisi ve spor tesisi, çocuk oyun alanları, kafeterya ve mescit bulunacak.

“Mamak’ın yeşil dokusunu artırmaya önem veriyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“Yeşil belediyecilik anlayışı ile Mamak’ın yeşil dokusunu artırmaya önem veriyoruz. Üreğil ve Mutlu Ege Millet Bahçemizin ardından şimdi de 58 bin metrekarelik Şehit Hamza Sülün Millet Bahçemizi de ilk fidanların dikimini gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Hayal ettik oldu, söz verdik yaptık diyoruz ya burası tam da öyle bir mekan oldu. Seçim vaatlerimizden birini daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.