30 Ara 2022 - 10:40- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 10:47

Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kentin direncini artırmak ve güvenli kentler yaratmak için yeşil politikalar üreten, yeşil ekonomiye önem veren ve “Yeşil Belediyecilik” anlayışını her geçen gün güçlendiren Mamak Belediyesi, ilçeye üçüncü millet bahçesini kazandıracak olmanın sevincini yaşıyor.
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaz kış demeden dolup taşan Üreğil Millet Bahçesi’nin ardından Mutlu Ege Millet Bahçesi yapılan çalışmalarla vatandaşın hizmetine sunulmuştu. Mamak’ın üçüncü Millet Bahçesi de Şehit Hamza Sülün Millet Bahçesi olacak. 58 bin 284 metrekare alan üzerinde kurulacak millet bahçesinde yürüyüş ve bisiklet alanları, lavanta bahçesi, rehabilitasyon bahçesi, MAKKOP ürün satış noktaları, okçuluk tesisi ve spor tesisi, çocuk oyun alanları, kafeterya ve mescit bulunacak. 

“Mamak’ın yeşil dokusunu artırmaya önem veriyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“Yeşil belediyecilik anlayışı ile Mamak’ın yeşil dokusunu artırmaya önem veriyoruz. Üreğil ve Mutlu Ege Millet Bahçemizin ardından şimdi de 58 bin metrekarelik Şehit Hamza Sülün Millet Bahçemizi de ilk fidanların dikimini gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Hayal ettik oldu, söz verdik yaptık diyoruz ya burası tam da öyle bir mekan oldu. Seçim vaatlerimizden birini daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi. 
# Üreğil Millet Bahçesi, Mutlu Ege Millet Bahçesi, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği! mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği!
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede? mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede?
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu! mask
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu!
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok... mask
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok...
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu! mask
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu!
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde mask
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği! mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği!
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede? mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede?
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu! mask
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu!
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor!
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı! mask
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Atağı! 4 Milyon TL Tasarruf Edildi! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Atağı! 4 Milyon TL Tasarruf Edildi!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği! mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği!
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları… mask
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede? mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede?
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu! mask
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu!
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor!

30 Ara 2022 - 10:40 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL