Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı!

EGO’nun tarihçesinin anlatıldığı kutlama programında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “80 yıllık bir Cumhuriyet çınarı olan EGO, toplu taşımacılık alanındaki birikim ve deneyimini Ankara halkına dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmiş bir kuruluştur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “80. Kuruluş Yıl Dönümü” etkinliğine EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, ABB Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Kemal Çokakoğlu ile Faruk Çınkı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, bürokratlar ve EGO personeli katıldı.

“BAŞKENTİMİZİN RENKLİ TARİHİ EGO’NUN SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAFLARINDA SAKLIDIR”

EGO personelinin bir araya gelerek oluşturduğu EGO Müziği Topluluğu’nun verdiği mini konser eşliğinde düzenlenen yıl dönümü kutlamasında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş,etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“80 yıllık bir Cumhuriyet çınarı olan EGO, toplu taşımacılık alanındaki birikim ve deneyimini Ankara halkına dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmiş bir kuruluştur. Bu hizmetin arkasında 7/24 çalışan büyük bir insan kaynağı var. Geçmişinden bugüne özveriyle hizmet etmiş ve hizmet etmekte olan büyük bir aile var. 80 yıllık bu dev çınar bu kentin belleğinde büyük bir yere sahiptir.

Çünkü EGO Cumhuriyetimizin kentsel gelişim ve kentlileşme projesinin en önemli dinamiklerinden biridir. Başkentimizin renkli tarihi EGO’nun siyah-beyaz fotoğraflarında saklıdır.”

USTA GAZETECİLER EGO İLE İLGİLİ MESLEKİ ANILARINI PAYLAŞTI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Reklam Atölyesi’nin EGO Genel Müdürlüğünün 80. yıl dönümü için hazırladığı video büyük beğeni toplarken, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Sanatçılarının sunumuyla “EGO Tarihi” anlatıldı. Hürriyet Gazetesi’nden Murat Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı ve Gazeteciler Dursun Erkılıç, Mehmet Kaya ile Ömer Olcay’ın katıldığı “Basının Gözünden EGO” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide gazeteciler, EGO ile ilgili mesleki anılarını paylaştılar. EGO Genel Müdürlüğü ayrıca 1987 model eski belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek çalışanlara nostalji yolculuğu yaşattı.

Kutlama programı emekli personele verilen plaket takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi, Kent Orkestrası’nın verdiği mini konser ve resepsiyon ile sona erdi.

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu.(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)