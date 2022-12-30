30 Ara 2022 - 12:21- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 12:22

Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, “80. Kuruluş Yıl Dönümü”nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı! mask
+15
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

EGO’nun tarihçesinin anlatıldığı kutlama programında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “80 yıllık bir Cumhuriyet çınarı olan EGO, toplu taşımacılık alanındaki birikim ve deneyimini Ankara halkına dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmiş bir kuruluştur” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “80. Kuruluş Yıl Dönümü” etkinliğine EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, ABB Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Kemal Çokakoğlu ile Faruk Çınkı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, bürokratlar ve EGO personeli katıldı. 

“BAŞKENTİMİZİN RENKLİ TARİHİ EGO’NUN SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAFLARINDA SAKLIDIR”

EGO personelinin bir araya gelerek oluşturduğu EGO Müziği Topluluğu’nun verdiği mini konser eşliğinde düzenlenen yıl dönümü kutlamasında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş,etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“80 yıllık bir Cumhuriyet çınarı olan EGO, toplu taşımacılık alanındaki birikim ve deneyimini Ankara halkına dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmiş bir kuruluştur. Bu hizmetin arkasında 7/24 çalışan büyük bir insan kaynağı var. Geçmişinden bugüne özveriyle hizmet etmiş ve hizmet etmekte olan büyük bir aile var. 80 yıllık bu dev çınar bu kentin belleğinde büyük bir yere sahiptir.

Çünkü EGO Cumhuriyetimizin kentsel gelişim ve kentlileşme projesinin en önemli dinamiklerinden biridir. Başkentimizin renkli tarihi EGO’nun siyah-beyaz fotoğraflarında saklıdır.”

 

USTA GAZETECİLER EGO İLE İLGİLİ MESLEKİ ANILARINI PAYLAŞTI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Reklam Atölyesi’nin EGO Genel Müdürlüğünün 80. yıl dönümü için hazırladığı video büyük beğeni toplarken, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Sanatçılarının sunumuyla “EGO Tarihi” anlatıldı. Hürriyet Gazetesi’nden Murat Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı ve Gazeteciler Dursun Erkılıç, Mehmet Kaya ile Ömer Olcay’ın katıldığı “Basının Gözünden EGO” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide gazeteciler, EGO ile ilgili mesleki anılarını paylaştılar. EGO Genel Müdürlüğü ayrıca 1987 model eski belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek çalışanlara nostalji yolculuğu yaşattı.

      Kutlama programı emekli personele verilen plaket takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi, Kent Orkestrası’nın verdiği mini konser ve resepsiyon ile sona erdi.

 

 

 

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu.(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

 

 

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel müdürlüğü, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı!, ankara, ankara ego
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha! mask
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha!
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği! mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği!
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede? mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede?
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu! mask
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu!
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor!
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı! mask
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha! mask
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha!
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği! mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği!
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları… mask
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede? mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede?
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu! mask
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu!
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!

30 Ara 2022 - 12:21 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL