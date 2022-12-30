30 Ara 2022 - 12:32- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 12:33

Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, daha yeşil Pursaklar için başlattığı ağaç dikme seferberliği kapsamında ilçeye yeni nefes olacak ağaçları toprakla buluşturdu.
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’ mask
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Yeşil oranını artırmayı ve yeşil alanların korunmasına dönük çalışmalar yürüten Ertuğrul Başkan, yarınlara yemyeşil bir şehir bırakma adına, ilçede ağaç dikme seferberliği başlattı. Pursaklar'da orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak için çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye çalışanlarının ve vatandaşların katılımlarıyla şehre yeni nefes olacak ağaçlar toprakla buluştu. 

Pursaklar’da Ağaç Dikme Seferberliği

Yeşil alanların korunmasına ve yeşil alan sayısının artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Pursaklar için en önemlisi de gelecek nesillere daha güzel bir Dünya bırakabilmek için ağaç dikme seferberliği başlattık. Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.

Zor bir çalışma alanı, zemin kaygan, önce 270 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde duvar yaptık, güvenliğini sağladık, şimdi de ağaçlandırıyoruz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasın yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre olduğunu düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda hareket ederek ilçemizin yemyeşil geleceği için çalışmaya devam edeceğiz

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30 Ara 2022 - 12:32 - Belediyeler

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