Ankara Haber; Başkent Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek!

Kentin yeni yıl ruhuna uygun bir şekilde ışıklandırılarak süslenmesi ve Güvenpark’a yerleştirilen dev “Mutlu Yıllar” yazısı Başkentliler tarafından yoğun ilgi gördü. ANFA Peyzaj ekipleri ise süslemelere İzmir Caddesi’nde yapımına başladıkları kilim motifli çiçeklerle destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin göbeği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı ışıklandırarak kenti yeni yıla hazırladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı 2023 yılına sayılı günler kala kent merkezindeki ağaçları ışıklarla süslerken Güvenpark’a da dev bir ışıklı “Mutlu Yıllar” yazısı yerleştirdi.

Başkentlilerin yeni yıla mutlu ve umutlu girmesi için kent merkezinde ışıklandırma çalışması yaptıklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2022’nin son günlerinde vatandaşlarımızla birlikte yeni yılın heyecanını yaşıyoruz. Bugünlerde hem değerli hemşehrilerimize yeni yılın keyfini yaşatabilmek hem de Ankara’nın merkezi olan Kızılay bölgemizde esnafın da işlerine katkıda bulunmak amacıyla bir aydınlatma çalışması yaptık. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutlarız” dedi.

BAŞKENTLİLERDEN YENİ YIL MESAJI

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin Güvenpark’a yerleştirdiği dev “Mutlu Yıllar” yazılı ışıklandırma yoğun ilgi görürken 7’den 70’e herkes yazının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Işıklandırma çalışmasını çok beğendiklerini kaydeden Başkentliler, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerken, şunları söyledi:

-Yağız Koçak: “Arkadaşlarımla gezerken ışıklandırmaları gördüm. Çok beğendik ve burada hatıra fotoğrafı çektirdik. Yeni yıl için çok umutluyum, çok iyi bir yıl olacağına inanıyorum.”

-Baran Zorbey Akbulut: “2022 yılı benim için yoğun ve zor geçti. Yeni yılın daha güzel geçeceğine inanıyorum. Kızılay’a yerleştirilen ışıklandırmayı da çok beğendim.”

-Ahmet Gökhan Gökdemir: “LGS’ye girdiğim için bu sene benim için zor geçti. 2023 yılı inşallah çok güzel geçer. Ayrıca Kızılay’a yapılan ışıklandırmayı çok beğendim.”

-Elif Savaş: “Yeni yılın herkese sağlık ve başarı getirmesini diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Yılbaşı için hazırladığı ışıklandırmayı da çok beğendim.”

-Merve Ülger: “2022 benim için çok güzel geçti. Yeni yılın herkese sağlık, başarı, para ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl için hazırladığı ışıklandırmayı da çok beğendim.”

ANFA Peyzaj ekipleri ise süslemelere İzmir Caddesi’nde yapımına başladıkları kilim motifli çiçeklerle destek verdi.

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