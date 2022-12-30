30 Ara 2022 - 16:13- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 16:14

Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı...

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Etimesgut Belediyesi Türkiye Kazakistan dostluğuna bir halka daha ekledi. Etimesgut Belediyesi tarafından Kazak şair, yazar, bilim insanı Ahmet Baytursınulı’nın doğumunun 150. yıl dönümüne ithafen inşa edilen ve içerinde heykelinin de yer aldığı park hizmete açıldı
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı... mask
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Bağlıca Mahallesinde yapımı tamamlanan park ve heykelin açılışına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Yerkebulan Sapiev, Astana Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Eset Bayken, Kazakistan Fas Büyükelçisi Sayın Saulekül Sailakızı, YDA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Arslan ve TÜRKSOY temsilcileri katıldılar.

Törende konuşan Başkan Demirel, parkın yaklaşık 8 bin metre kare alan üzerine inşa edildiğini ve içerisinde koşu yolu, halı saha, oyun ve spor alanlarının yer aldığını söyledi.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Parka Kazakistan Türk dostluğunu daha da pekiştirmek amacıyla Kazakistanlı şair ve yazar Ahmet Baytursınulı’nın adını verdiklerini kaydeden Demirel, “Türk dünyasıyla ilişkilerimizi daha da pekiştirmek istiyoruz. Bu yönüyle de belediye olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 24. sünü düzenlediğimiz Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimizle yine büyük Türk dünyası ve Anadolu’muzu kültür ve sanatlarıyla buluşturduk. Dünyada benzeri olmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkımızı hizmete açtık” dedi.

Demirel, kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türk dünyasının kullanabileceği ortak bir alfabe üzerinde çalışma yapmasının en büyük arzusu olduğuna işaret ederek, Türk dünyasındaki bütün ülkelerin birbiriyle tercümansız anlaşabilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Yerkebulan Sapiev de konuşmasında park için Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür etti.

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30 Ara 2022 - 16:13 - Belediyeler

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