Ankara Haber; Ankara Büyükşehir Yılbaşı Mesaisine Hazır! Yılbaşı Gecesi ANKARAY, Metro, ve EGO Otobüsleri...

AŞTİ’de güvenlik önlemleri artırılırken, ASKİ ekipleri de arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacak. Fen İşleri, Kent Estetiği ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin sahada nöbet tutacağı yılbaşında Mezarlıklar Daire Başkanlığı cenaze, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri de ambulans ve veterinerlik hizmetleri için görevlerinin başında olacak.

Başkent 153’ün 7/24 hizmet vereceği yılbaşında ANKARAY ve Metro saat 02.00’ye kadar, EGO otobüsleri ise 03.00’e kadar hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı.

Başkentlilerin yılbaşı akşamında yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında 7/24 hizmet verecek.

BAŞKENT 153, FEN İŞLERİ, CENAZE VE SAĞLIK HİZMETLERİ 24 SAAT MESAİ YAPACAK

Başkent 153, 31 Aralık Cumartesi yılbaşı günü dâhil vatandaşların taleplerini ve şikâyetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturmayı sürdürecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için görevlerinin başında olacak. Kent Estetiği Başkanlığı ekiplerinin sahada nöbet tutacağı yılbaşında Fen İşleri Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde 587 personel, 75 unimog, 227 karla mücadele aracı, 87 iş makinesi, 32 el ekibi ve 47 binek araç ile 7/ 24 hizmet esasına göre hazır olacak.

Cenaze hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Mezarlıklar Daire Başkanlığı da görev başında olacak. Hayvan ambulansları ile ihtiyaç hâlinde hizmet vermeyi sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ayrıca Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi’nde nöbetçi ekiplerle yılbaşı gecesinde sabaha kadar mesai yapacak.

ASKİ EKİPLERİ NÖBETTE OLACAK

Yılbaşı gecesi 250 personel ve 90 araç ile sahada olacak olan ASKİ ekipleri tüm arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, ASKİ yetkililerine “0312 616 10 00” numaralı telefondan şikâyet ve taleplerini iletebilecek. ASKİ Genel Müdürlüğü, mekanik sayaç ve kartlı sayaç arıza onarım ve bakım işlemleri için 7/24 esasına göre ekipler görevleri başında olacak.

BAŞKENTTE ULAŞIMA YILBAŞI DÜZENLEMESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu ulaşımda yılbaşı düzenlemesi yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, yılbaşı gecesi sefer saatleri şu şekilde düzenlendi:

-Metro ve ANKARAY, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.

-EGO otobüsleri 31 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 00.00’dan 01 Ocak 2022 Pazar günü gece saat 03.00’e kadar vatandaşların ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 adet metro ring güzergâhında saat 02.30’a kadar 88 adet; 28 adet gece servisi güzergâhında saat 03.00’e kadar 28 adet olmak üzere toplam 116 adet ilave servisle çalışacak.

-Toplu taşıma hizmetlerinde EGO Genel Müdürlüğü saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri de verilecek.

Detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğünün internet adresinden ulaşılabilecek.

AŞTİ’DE VE PARKLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Başkentteki park, bahçe ve rekreasyon alanlarında güvenliği ANFA Güvenlik ekipleri sağlayacak.

Ekipler; 24 saat esasına dayalı olarak 07.30-15.00, 15.00-22.30, 22.30-07-30 saatleri arasında 3 vardiya şeklinde 7/24 esasına dayalı olarak 219 personel ile görev başında olacak. Toplam 978 güvenlik kamerası ile denetimlerini artıracak olan BUGSAŞ, 2 bomba arama köpeği ile 04.00-08.00 saatleri arasında güvenlik kontrolü de sağlanacak.

Yolcu güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alınacağı AŞTİ’de yılbaşı gecesi ayrıca Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri de takviye destek sağlayacak.

ANKARA ZABITASI’NDAN GIDA VE HİJYEN DENETİMİ

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de yılbaşında esnaf denetimlerine devam edecek.

Yeni yıl öncesi de halk sağlığını korumak amacıyla Başkentte gıda sektörüne yönelik denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası; vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM’lerde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Gıda satışı yapılan iş yerlerinde güvenilir gıda ürün kontrolleri kapsamında; hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü kontrolü, çalışanların bone takıp takmadığı, önlük kullanıp kullanmadığı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterleri tek tek kontrol edildi. Ankara Zabıtası gıda denetimleri sırasında ayrıca gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dâhil satış fiyatı, ayırıcı özelliği, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarihin etiketlerde yer alıp almadığını da denetledi.

Eğlence ve dinlence yerlerinde de halkın huzur ve güvenliğine yönelik bozuk gıda, kaçak içki, baca temizliği konularında da ilave denetim yapan ekipler; dolmuş, taksi, halk otobüsleri ve otoparklarda kontrollerini artırdı. Yılbaşı gecesi ise 15 ekip ile sahada denetimlerine devam edecek olan Zabıta Daire Başkanlığı, 3 ekip ile de muhtemel başvurulara anında müdahale etmek amacıyla merkezde hazır olacak.

Vatandaşların zabıta hizmetlerine ilişkin her türlü talep ve şikâyetlerini Başkent 153 üzerinden iletebileceğini belirten ve denetimlere katılan Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, şu bilgileri verdi:

“Zabıta Daire Başkanlığı olarak Ankaralı hemşehrilerimizin yeni yıla daha sağlıklı ve güvenli girmeleri amacıyla önlemlerimizi aldık. Gıda üretim sektöründe, minibüslerde, taksilerde, halk otobüslerinde, otoparklarda, umuma açık eğlence ve dinlence yerlerinde ve AŞTİ’de ilave denetimler yapıyoruz. 15 ekip sahada denetimlerini sürdürecek, 3 ekip hazır bekleyecek ve gelen şikâyet ve taleplere de anında cevap verilecek.”