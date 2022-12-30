30 Ara 2022 - 16:14- Gündem G: 30 Ara 2022 - 16:15

Azerbaycan Sahasına Türkiye'den ÇARE!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE'nin kardeş ülke Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacağını duyurdu.
Azerbaycan Sahasına Türkiye'den ÇARE! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) arasında imzalanan protokol ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; Bu protokol kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve tamamen Türk mühendislerimizce geliştirilen yerli ve milli Ar-Ge projelerinden ÇARE sisteminin satış sözleşmesini Azerbaycan ile imzaladık. İlk ürün satışımızı gerçekleştirdik denildi.

İLK İHRACAT AZERBAYCAN'A

Sistemin devreye alınacağı meydanlarda öncelikli olarak mevcut sistemlere yazılım entegrasyonu çalışmalarının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. Kabul testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra kullanıcılara Kullanıcı Eğitimleri, Hava Sahası Tanımlama Eğitimi ve Bakım Tutum Eğitimi verilecek.

ÇARE sistemlerinin kurulum süreci yaklaşık 7 ay içerisinde bitmiş olacak. Ülkemiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olma vizyonuna uygun olarak çalışmalarını yürütmeyi sürdürecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz her proje, havacılığımız ve ülkemize millî ekonomiye önemli katkılar sağlayamaya devam edecek.

TÜRK HAVA SAHASINDA 40'TAN FAZLA HAVA TRAFİK KONTROL ÜNİTESİNDE KULLANILIYOR

ÇARE sisteminin Türk Hava sahasında 40'tan fazla hava trafik kontrol ünitesinde hizmet verdiğinin altını çizilen açıklamada, ÇARE, hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen bir insan-makine ara yüzü uygulaması. ÇARE, kullanıcı dostu ara yüzü ile hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine imkan tanımanın yanında hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesini sağlıyor.

Tüm projelerimizde yerli üretim ve mühendislik imkanlarımızı kullanmaya önem veriyoruz. Bugün teknoloji açısından, mühendislik ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. ÇARE'de bunun en güzel örneği ifadeleri kullanıldı.

# Azerbaycan Sahasına Türkiye'den ÇARE!, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Yeni Yıl Müjdesi Geldi! Ne 5 Ne 10 Bin! Devlet Resmen Para Dağıtıyor Vatandaşın Haberi Yok… Herkes Bu Haberi Konuşuyor! Son Gün… mask
Yeni Yıl Müjdesi Geldi! Ne 5 Ne 10 Bin! Devlet Resmen Para Dağıtıyor Vatandaşın Haberi Yok… Herkes Bu Haberi Konuşuyor! Son Gün…
Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı! mask
Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı!
KPSS Ortaöğretim Puanıyla İcra Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Olmak İçin KPSS’den En Az Kaç Puan Alınmalı? İcra Memuru Ne İş Yapılır... İşte O Şartlar! mask
KPSS Ortaöğretim Puanıyla İcra Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Olmak İçin KPSS’den En Az Kaç Puan Alınmalı? İcra Memuru Ne İş Yapılır... İşte O Şartlar!
KPSS Zabıta Ortaöğretim Puanı Kaçtır? Zabıta Olmak İçin KPSS’den Kaç Puan Alınmalı? Zabıta Memuru Nasıl Olunur, Ne İş Yapar... İşte O Şartlar! mask
KPSS Zabıta Ortaöğretim Puanı Kaçtır? Zabıta Olmak İçin KPSS’den Kaç Puan Alınmalı? Zabıta Memuru Nasıl Olunur, Ne İş Yapar... İşte O Şartlar!
2023 Yılında Resmi Tatil Kaç Gün! Tatil Günleri Belli Oldu! En Çok Çalışanları Üzecek! Resmi Tatillerin Hepsi Hafta Sonuna Geliyor; 24 güncük tatil var... mask
2023 Yılında Resmi Tatil Kaç Gün! Tatil Günleri Belli Oldu! En Çok Çalışanları Üzecek! Resmi Tatillerin Hepsi Hafta Sonuna Geliyor; 24 güncük tatil var...
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Türkiye'de Kaç Milyoner Var 2022? İşte İkiye Katlanan O Rakamlar! mask
Türkiye'de Kaç Milyoner Var 2022? İşte İkiye Katlanan O Rakamlar!
Bakan Yanık: 'Aile Destek' Ödemeleri Öne Çekildi! 3 Milyon Haneye 2.9 Milyar TL Yatırılacak! mask
Bakan Yanık: 'Aile Destek' Ödemeleri Öne Çekildi! 3 Milyon Haneye 2.9 Milyar TL Yatırılacak!
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı! mask
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı!
EYT Düğümü Çözüldü... SGK Hazırlıklara Başladı! Yaş Sınırı Yok! mask
EYT Düğümü Çözüldü... SGK Hazırlıklara Başladı! Yaş Sınırı Yok!

30 Ara 2022 - 16:14 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL