Vicdansızlar! Depolarda patatesleri çürütüp, fiyatları uçurdular!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Halk sağlığı, Fiyat etiketi, Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimlerin hız kesmeden sürdürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz hafta fırınlarda yaptığı denetimlerde eksik gramajlı ekmek ele geçirdiği Akçakale ilçesinde bu kez torba torba bozuk patates ele geçirdi.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler denetim için Akçakale’ye gitti. İlçede iş yerlerinde denetim yapan ekipler torbalardaki soğan ve patatesleri kontrol etti.

Patateslerin bozuk olduğunu gören Zabıta ekipleri iş yerinde bulunan 1 ton 120 kilogram patatese el koydu.

Küflenmiş patatesleri satmaya çalışan iş yerine sahibini para cezasına çarptıran Zabıta ekipleri el koydukları patatesleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çöp merkezinde imha etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin ilçedeki denetimlerine Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.