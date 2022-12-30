Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL...

Valorant oyunuyla kıran kırana geçen mücadelede KLOD9 takımı mücadeleyi 2-0 kazanarak birincilik kupasının ve 50 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu. Lig sürecinin sonunda Esports takımı ikinci, Nexus takımı ise üçüncü oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı final müsabakasında ilk üçe giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri takdim edildi. Led ekranla salona yansıtılan oyunu öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgiyle izledi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde finale özel hazırlanan salonda gerçekleştirilen final müsabakası öncesi katılımcı gençlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “50 yıl geriye gittiğimiz zaman bilişim ve teknoloji ile ilgili bir alan yok gibiydi. Bilgisayar sistemi bulunuyor ve hizmete giriyor. Derken alan genişliyor ve gelişiyor.

Tabii bu durum dünyayı da değiştiriyor. Dünyadaki alışkanlıkları da değiştiriyor. Dünyadaki yaşam şeklini de değiştiriyor. Bu aynı zamanda bilgiye ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Tabii bilgi ve bilişimi iyi kullanmadığımızda bir de zaman israfı ortaya çıkıyor. Sosyal medyada çok vakit geçirdiğimiz zaman bilginin dışında geleceğimizden kaybettiğimiz zamanlar ve telafi edemeyeceğimiz zamanlar ortaya çıkıyor.

Çağımız bilgi ve teknoloji ile değişmeye devam ediyor. Dünyada bir dönem güçlü şirketler vardı. Petrol, ilaç ve silah sanayiine ait şirketlerdi bunlar. Bilişim, yazılım derken şu an dünyadaki zenginlerin listesi değişti. Asarlık şirketlerin yerini bilişim ve teknoloji şirketleri aldı. Güç bilişim ve teknoloji şirketlerinin eline geçti.” dedi.

TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’na katılan ve başarı gösteren takımları da tebrik eden Altınok, “Teknoloji Merkezini açmamızın nedeni; gençlerimizi bilişim, yazılım ve teknoloji alanına teşvik etmek ve onları geleceğe hazırlamaktır. Ankara'da hiçbir yerde böyle bir merkez yok. Bu kadar donanımlı bir merkez yok. Gençlerimizi geleceği hazırlamak için burayı açtık, onları her alanda yetiştirmek için imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bugün bu turnuvada dereceye giren ve turnuvaya katılma özgüveni gösteren tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Turnuvamızın düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür ediyorum. Çok çalışmak lazım birinci olmak için. 36 takım arasında birinci olmak kolay değildir. İkinci ve üçüncü olmak da önemli başarıdır.” diye konuştu.

YARIŞMA SÜRECİ

Keçiören Belediyesi TEKNOMER tarafından düzenlenen E-Spor Gençlik Kupası’nda; geçtiğimiz ay birinci ve ikinci ön eleme turnuvaları yapıldı ve başarı gösteren takımlar arasında lig mücadeleleri gerçekleştirildi. 8 takımdan oluşan ligde; Büyük Ankara Koleji'nden KLOD9 Takımı ve Kalaba Lisesi'nden Kalaba Esports takımı finale yükselmeye hak kazandı. Çekişmeli finalde rakibini 2-0 yenen Klod9 Takımı birinci oldu. Birinci takıma oyuncu monitörü, ikinci takıma donanım seti, üçüncü takıma ise oyun kulaklığı hediye edildi.​