31 Ara 2022 - 10:28- Belediyeler G: 31 Ara 2022 - 10:43

Ankara Haber; EGO Öğrenci Abonman Uygulamasında Yeni Dönem!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarından biri olan toplu taşımada öğrenci abonmanı işlemleri artık https://www.ankarakart.com.tr/ internet sitesi üzerinden ve EGO Cep’te uygulamasından online olarak yapılabilecek. 
Ankara Haber; EGO Öğrenci Abonman Uygulamasında Yeni Dönem! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Öğrencilere; su faturalarında yüzde 50 indirim, çamaşır yıkama merkezleri ve her sabah sıcak çorba ikramı gibi pek çok alanda hizmet veren ABB; öğrencilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara bir yenisini daha ekledi.   

ABONMAN UYGULAMASI ONLİNE OLARAK YAPILABİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde başlatılan ve Türkiye’nin en ekonomik öğrenci ulaşım hizmetlerinden biri olarak gösterilen abonman uygulamasında yeni bir dönem başladı.

Başkentli öğrenciler artık sıra beklemeden, belediyeye gelmeden ya da kiosk noktalarına gitmeden https://www.ankarakart.com.tr/ internet sitesi üzerinden ve EGO Cep’te uygulamasından online olarak öğrenci abonmanına sahip olabilecek.
# Ankara Haber; EGO Öğrenci Abonman Uygulamasında Yeni Dönem!, ankara, ankara ego, EGO Genel müdürlüğü
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bir Sosyal Tesis Daha! Haymana Aile Yaşam Merkezi Yükseliyor... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bir Sosyal Tesis Daha! Haymana Aile Yaşam Merkezi Yükseliyor...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu!
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor... mask
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor...
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı... mask
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı...
Ankara Haber; Başkent Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek! mask
Ankara Haber; Başkent Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek!
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’ mask
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’
Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL... mask
Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı...
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha! mask
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha!
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı! mask
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bir Sosyal Tesis Daha! Haymana Aile Yaşam Merkezi Yükseliyor... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bir Sosyal Tesis Daha! Haymana Aile Yaşam Merkezi Yükseliyor...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu!
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor... mask
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor...
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı... mask
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı...
Ankara Haber; Başkent Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek! mask
Ankara Haber; Başkent Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek!
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’ mask
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’
Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL... mask
Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı...
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı! mask
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80. Yıl Dönümünü Kutladı!
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...

31 Ara 2022 - 10:28 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL