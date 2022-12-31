31 Ara 2022 - 10:34- Belediyeler G: 31 Ara 2022 - 10:35

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu!

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Türkiye’nin başkenti Ankara’nın nüfusu en yoğun ilçesi olan Çankaya, belediyecilik alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle 2022 yılına damgasını vurmayı başardı. 
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu! mask
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Çankaya Belediyesi, 2022 yılında adından en çok söz ettiren belediyeler arasında yer aldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2022 yılında, 5 yeni park, bir yeni hizmet binası, bir yeni kreş, bir yeni gençlik, bir yeni sanat atölyesi, bir yeni kütüphane, üzeri kapatılan 4 yeni pazar açtı. Taşdelen, bir yeni hizmet binası ve bir yeni Çankaya Evi’nin temelini attı.

2021’den bu yana 4 bin üniversiteliye ücretsiz akşam yemeği vererek örnek bir hizmete imza atan Çankaya Belediyesinin, 3 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz öğle yemeği vermesi de Türkiye’ye örnek bir hizmet oldu.   

5 YENİ PARK 

Çankaya Belediyesi, 2022 yılında yeşil alanları korurken, 5 yeni park açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ekim ayında çalıştığı eğlence mekânında çıkan kavga sonucu öldürülen Ankaralı müzisyen Onur Şener’in anısına Alacaatlı Mahallesi’nde Onur Şener Parkı’nı açtı. Taşdelen’in Ehlibeyt Mahallesi’nde açtığı, dünyaca ünlü Kırgız yazarın adı verilen Cengiz Aytmatov Parkı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ziyaretiyle gündem oldu.

Taşdelen, Kızılırmak Mahallesi’nde Ukrayna Parkı’nı açarak, bölgeye 5.450 m2 yeşil alan kazandırdı. Taşdelen, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık 1919’un anısına Alacaatlı’da açtığı bir diğer yeni parka 27 Aralık Kızılca Gün adını verdi. Taşdelen, her geçen gün artan nüfusuyla vatandaşların hafta sonlarını huzur içinde geçirebilecekleri Alacaatlı Mahallesi’ndeki Vatan Piknik Alanı ve Parkı’nı da baştan sona yenileyerek açtı.  

HİZMET BİNASI, KREŞ VE ATÖLYELER 

Çankaya sınırları içinde ayrım gözetmeyen Taşdelen, Ümitköy’e, içindeki Çankaya Evi, Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi, Çankaya Kaymakamlığı Nüfus İdare Birimi’yle yeni bir hizmet binası yaptı. Eğitime büyük önem veren Taşdelen, Dikmen’de, 378 metrekare alana sahip, 80 çocuk kapasiteli İlkadım Gündüz Bakımevini hizmete soktu.

Taşdelen, 100. Yıl Çankaya Evi içinde Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi’ni açarak, Ankara Garı’nda yapılan bombalı saldırıyı ve saldırı sonucu yaşamını yitirenleri de unutmadığını gösterdi. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içinde hocaların hocası ressam Turan Erol’un adını taşıyan sanat atölyesini hizmete açan Taşdelen, “Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz” diyen Atamızın mirasına da sahip çıktı.  

KÜTÜPHANE VE 4 YENİ PAZAR ALANI 

Çankaya’nın dört bir yanına hizmet götüren Taşdelen, Cebeci’deki Çankaya Evi’nin mülkiyetini belediye bünyesine kattı ve burada edebiyat dünyasına damgasını vuran, 12 Mart askeri dönemini en iyi anlatan yazar Sevgi Soysal’ın anısına Sevgi Soysal Kütüphanesini açtı. Taşdelen, Yaşamkent, Keklikpınarı, Aşıkpaşa ve Mürsel Uluç mahallelerindeki pazar yerlerinin de üzerlerini kapatarak, hem esnaf hem vatandaşların rahat biçimde satış ve alışveriş yapmasına olanak sağladı.  

YENİ TEMEL ATMALAR 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu’na da yeni bir katma değer kazandırdı ve 2 kattan oluşacak, 3 bin 211 metrekare alana sahip, içinde Hoş Geldiniz Masası, kütüphane, nikâh ve konferans salonu ile kafeteryası olacak Çayyolu Hizmet Binası’nın temelini attı. Taşdelen, 2022 yılı içinde son olarak Dilekler Mahallesi’nde, içinde taziye evi, bahar evi, kütüphane, dersliklerin olacağı 3 katlı, bin metrekare kullanım alanlı Dilekler Çankaya Evi’nin temelini attı.   

2023’E 14 OCAK’TA AÇILIŞLARLA BAŞLAYACAĞIZ 

Taşdelen, “2023 yılı da yeni yatırımları, yeni projeleri ve yeni hizmetleri hayata geçireceğimiz bir yıl olacak" dedi. Taşdelen, “14 Ocak’ta Çayyolu Hizmet Binası’nı ve aynı gün Geri Dönüşüm Parkı, Eti Maden Parkı ve Boztepe Parkımızı açacağız” diye konuştu. Taşdelen, ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacak Bademlidere Cumhuriyet Parkı, orkestra çukuru ve akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak Atatürk Kültür Merkezi ve ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesini anlatan Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de 2023 yılı içinde açacaklarını müjdeledi. 

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31 Ara 2022 - 10:34 - Belediyeler

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