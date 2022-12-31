Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim!

Unlu mamuller üretimi yapan, özellikle pasta ve tatlı imalatı gerçekleştiren fırınlar, zabıta ekipleri tarafından titizlikle denetlendi.

HİÇBİR DETAY GÖZDEN KAÇMADI

Ekipler, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere; depolama, sergileme ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, gramajlar ve ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin ruhsat ve üretim evraklarını da kontrol etti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiklik tespit ettiği üreticilere ise idari yaptırım uyguladı.

“EKİPLERİMİZ NE GEREKİYORSA YAPIYOR”

Yılbaşı öncesinde vatandaşların daha fazla yaş pasta, kuru pasta ve tatlı gibi unlu mamullere büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yılbaşı gecesi için yaşanacak yoğun alışverişlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz görev başında… İlçemizin tamamında hizmet veren üretim yerlerini ve fırınları titizlikle denetledik.

Yeni yıla sağlıkla ve huzurla girilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler” ifadelerini kullandı.