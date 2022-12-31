Ankara Haber; ANKESOB Sincan'da Elektrikli Araçları Anlattı!

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Sincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine (oto sanatkârı-oto elektrik) yönelik Elektrikli Araçlar Bakım-Onarım Seminer Programı düzenlendi.

Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Yakup İçingür'ün sunumuyla gerçekleştirilen Elektrikli Araçlar Bakım - Onarım Seminer Programı'nda, ANKESOB Başkanı Vekili Hüseyin Ar, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, İMEP Ankara İl Koordinatörü Aydın Türkoğlu ve Proje Koordinatörü Sinem Arslan Doğanoğlu ile Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürler Soylu ve Motor Bölümü Öğretmenleri de hazır bulundu.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ile ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, Seminer programında; mesleki eğitim üzerine ve ANKESOB'un mesleki eğitime verdiği değere ilişkin ve sektörlerde yaşanan dönüşüme zamanında uyum sağlanmasının önemini vurgulayan birer konuşma yaptı.

‘DÖNÜŞÜME AYAK UYDURAMAYAN YOK OLUR’

Elektrikli araçların gelecek yıllarda otomotiv sektörünün tamamını kaplamasının beklendiğini belirten ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, konuşmasında şunları kaydetti: "ANKESOB olarak; sizlerin iştigal etmekte olduğunuz meslek dallarında gönül rahatlığı ile çalışmaya devam edebilmesi, teknolojide yaşanan gelişmelere uyum sağlamanızdan geçtiğinin farkındayız.

Düne kadar herkesin bildiği/yaptığı işte en iyisi olması gerekiyordu. Hatta iyi olması bile yeterliydi. Ancak, günümüzde değişen iş süreçleri ile birlikte değişen metot ve usuller göz önüne alındığında teknolojiyle değişen yeni mesleklere de uyum konusunda iyi olmak zorundayız. Bugün insangücü ile yaptığımız işlerin çoğu Teknoloji ile yapılır hale geldi. Dönüşüme ayak uydurarak gücümüze güç katmalıyız. Biz kendimizi dönüştürmezsek yok olacağız.

Ayrıca işyerleri olarak, kuruluşlar olarak da değişmek, dönüşmek zorundayız. Artık nüfusunuzun ne kadar büyüdüğü değil de teknolojinizin ne kadar geliştiği öne çıkıyor. Teknolojiye ulaşmak, teknolojideki gelişmeleri takip etmek günümüzde her şeyin önüne geçmektedir. Dijital dönüşümde bu yolculuğun teknoloji tarafındaki omurgasıdır.

2035 Yılından itibaren AB’nin 27 ülkesi içten yanmalı motorlarla çalışan arabaların üretim ve satışını yasaklayacaktır. Yine sıfır emisyon kriterleri gereğince de 2050 yılından sonra da içten yanmalı motora sahip araçların trafiğe çıkışı engellenecektir. Otomotiv sektörü ile ilgili olarak, en büyük üreticiler arasında yer alan Almanya’da sektörde 4 milyon kişi istihdam edilmekte olup, sektör dijital dönüşüme büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda dijital dönüşüm için 2 milyar Euro kaynak ayırmışlardır.

Yeni teknolojiler, yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Elektrikli aracın kalbi olan batarya ve şarj alanındaki gelişmeler de dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlar arasında. Bundan dolayı da otomotiv sektörünün önde gelen firmaları elektrikli araç ve batarya yatırımı için 2030 yılına kadar 1,2 trilyon Dolar harcama yapmaları beklenmektedir.

Bütün bu alınan kararlar ve öngörüler bize göstermektedir ki; otomotiv sektörü yeniden yapılandırılacak, çünkü, elektrikli araçların gelecek yıllarda otomotiv sektörünün tamamını kaplaması bekleniyor. ANKESOB olarak hedefimiz ve beklentimiz, esnaf ve sanatkârlarımızın dijital ve yeşil dönüşümün yaşandığı bu ortam da rekabet gücünü arttıracak çalışmalara öncelik ve ağırlık vermektir.

Bugünkü elektrikli araçlara yönelik bilgilendirme semineri de bunun bir örneğidir. Yeni Dünya, 'Elektrikli Araç Dünyası, Otonom Araç Dünyası olacak' diyor, Başkentin üreten ve hizmet veren gücü olan ANKESOB ailesi olarak, seminerimizin başarılı geçmesi dilek ve temennisiyle, Sincan ilçemizin esnaf ve sanatkârlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

‘ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA HIZLI BİR GELİŞİM GÖRÜLÜYOR’

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında şunları ifade etti: "ANKESOB Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner'in yönetiminde bizim olmazsa olmazımız mesleki eğitimdir. Mesleki eğitim, iş yaşamında beceri, tecrübe, iş alışkanlıkları kazandırması açısından çok önemli ve bir taraftan da teknolojik gelişmeler, sürekli yeniden mesleki eğitimi de zorunlu kılmaktadır.

Bugünkü konumuz da yeni bir teknoloji olan elektrikli araçlar. Teknoloji tüm dünyada hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.19 yy girerken içten yanmalı motorlu araçlar ekonomik ve toplumsal hayatta devrim yaratıyordu. Bugün ise dijital teknolojiler ve yeşil teknolojilerle birlikte elektrikli araçlar benzer bir sürece yol açıyor. Dolayısıyla elektrikli araçlar konusunda dünyada da hızlı bir gelişim görülüyor.

Özellikle son birkaç yılda çok ciddi bir gelişme kateden elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçların yerini yavaş yavaş almaya başladı. Elektrikli araçların başta ekonomi ve çevresel olmak üzere birçok faydası var. Söz konusu araçlar karbon emisyonunu azaltması açısından dünyaya pozitif katkı sunuyor.

Dünyada otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor. Ülkemizde elektrikli araç sayısı 10 bin civarındadır. Bu rakam 20 milyonun üzerinde araç olan Türkiye için oldukça az bir sayı. Önümüzdeki 8 yıl içerisinde de 2030 yılına kadar 1.5 milyona çıkması beklenmektedir.

Ama istenilen noktaya gelmesi için alınacak daha çok yol var. Bütün bu gelişmelerin ışığı altında teknoloji çağının bir sonucu olarak gelişen elektrikli araç teknolojisini sektörde yer alanlar, sektörde çalışanlar bu dönüşüm doğrultusunda hareket etmesi ve bu dönüşümün bir parçası olması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle sektörde yer alan esnaf ve sanatkarlar olarak bu dönüşümü çok iyi anlamamız ve hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. ANKESOB olarak önceden bu konuda özellikle oto sanatkârı-oto elektrik üzerine faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza elektrikli araçlar üzerine bilgilendirme ve eğitim toplantılarımızı yapıyoruz.

Çok önemli geri dönüşümler alıyoruz. Elektrikli araçlar yaygınlaştığı zaman neler yapabileceğimizi şimdiden öngörmeliyiz. Bu kapsamda çok değerli hocamız Prof. Dr. Yakup İçingür’ün konu ile ilgili yapmış olduğu bilgilendirmeler bizim için çok önemli. Kendisine ve bugün burada toplantımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yakup İçingür de Elektrikli Araçlar Bakım-Onarım Seminer Programı konulu sunumunu gerçekleştirdi. Prof. İçingür, sunumunda katılımcıların da merak ettiği elektrikli araç teknolojisini tüm boyutlarıyla ele aldı, akülerinin kapasiteleri, menzili ve şarj süresi gibi elektrikli araçların birçok teknik özelliği ve aksamı hakkında bilgi verdi.

Seminer programının sonunda, tüm katılımcılara belgeleri takdim edildi.