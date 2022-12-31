31 Ara 2022 - 12:20- Gündem G: 31 Ara 2022 - 12:21

Ukraynalı Çocuklar Yeni Yılı Türkiye’deki Sıcak Yuvalarında Karşıladı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülkelerinden binlerce kilometre  uzakta kendilerine kucak açan Türkiye’de Çocuk Evleri Sitesi’nde korunma altında bulunan Ukraynalı çocukların yeni yılını kutladı.
Ukraynalı Çocuklar Yeni Yılı Türkiye’deki Sıcak Yuvalarında Karşıladı! mask
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Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye getirilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma ve bakım hizmeti sunulan Ukraynalı refakatsiz çocuklar yeni yılı sıcak yuvalarında karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni yıl dolayısıyla Ankara Eryaman Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çoğunluğu 0-6 yaş grubundan 34’ü refakatsiz çocuk, 25’i bakım personeli ve 11’i bakım personelinin çocuklarından oluşan Ukraynalı savaş mağdurlarını ziyaret etti. 

Savaştan habersiz, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta farklı bir coğrafyada hayata tutunmaya çalışan çocuklara sarılıp öpen Bakan Yanık, oyuncaklar hediye etti. Oyuncakları alan çocukların neşesini paylaşan Bakan Yanık, onlarla pasta kesti. Yaşça büyük çocukların Türkçe dil eğitimi gördüğü sınıfı da ziyaret eden Bakan Yanık, onlara da hediyeler dağıttı. Çocuklar öğrendikleri Türkçe kelimelerle Bakan Yanık’a karşılık vererek, teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Çocuklarla bir araya gelmek her zaman çok keyifli. Hem Türk çocuklarımızla hem Ukraynalı misafirlerimizle bir araya gelmekten çok hoşlanıyoruz. Buraya ikinci ziyaretimiz. Geçtiğimiz günlerde Saygıdeğer Hanımefendi ile beraber ziyaret ettik. Hem bir araya gelmek hem onların buraya uyumlarını yakından görmek istedik.

Her zaman, dünyanın neresinde olursa olsun çocuklarla bir araya gelmek çok keyiflidir. Biliyorsunuz onlar savaş şartlarından ülkemize geldiler. Sayın Hanımefendi’nin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın eşi Hanımefendi’nin karşılıklı görüşmeleri neticesinde özellikle  Ukrayna’daki devlet korumasındaki çocukların ülkemize getirilerek yerleştirilmesi söz konusu oldu.

İhtiyaçlarını, uyum süreçlerini, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi çocuklar alıştılar, gayet mutlular. Ukrayna’dan gelen, onlara refakat eden bakıcılarıyla da çok yakından görüşüyoruz. Keyifleri yerinde. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz.” 

“İhtiyaçlarına uygun şartları oluşturmaya çalışıyoruz” 

Eryaman Çocuk Evleri Sitesi’nde 0-18 yaş grubu çocukların bulunduğunu ve hepsinin durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, “Her birisinin kendi yaş ve eğitim ihtiyacına uygun şekilde o şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Küçükler için uyum ve oyun süreçleri, uyku, beslenme ve sağlık takipleri, büyükler, ergenlik döneminde olan çocuklarımız için de Türkçe öğrenme, uyum sağlama, eğitimlerinin yarım kalmaması, devam ettirilmesi sürecini takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Bakan Yanık, çocukların ülkelerine ne zaman döneceği konusunda şunları söyledi:

“Bu çocuklarımız burada misafir. Türkiye en başından, Rusya ve Ukrayna arasında gerilim başladığından beri çözüm odaklı bir biçimde arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyor. Bizim arzumuz bir an önce bu çatışmanın sona ererek bu çocuklarımızın da kendi ülkelerine, kendi evlerine dönmelerini sağlamak ama o çözüm bulununcaya kadar da gayet tabii ki çocuklarımızın güvenliğini tesis etmek, onlara ev sahipliği yapmak bizim için bir sorumluluk.” 

“Türkiye’de 1007 Ukraynalı bulunuyor” 

Derya Yanık, Ukrayna’da savaşın başladığı Mart 2022’den bu yana 1195’i çocuk 502’si refakatçi olmak üzere toplam 1697 Ukraynalının Antalya, Sakarya ve Ankara’da misafir edildiğini belirtti. Bakan Yanık, “Bunlardan bir kısmı daha sonraki süreçlerde geri döndüler. Hatta biraz önce burada aramızda olan çocuklarımızdan birisiyle ilgili bir koruyucu aile kararı çıktığını, onun da geri döneceği bilgisini verdiler.

Bu ve benzeri sebeplerle geri dönenleri çıkardığımızda bugün itibarıyla 759 çocuk, 248 yetişkin olmak üzere 1007 Ukrayna vatandaşı ülkemizde bulunuyor.” dedi. 

Bakan Yanık, “Savaşın ne kadar süreceğini öngöremediğimiz için çocukların daha uyum sağlayabilecekleri, psikososyal  desteklerine uygun mekanları oluşturabilmek için onlar için çocuk evleri siteleri inşa ediyoruz. Burası zaten o amaca uygun inşa edilmiş yerler. Onları da yaptıktan sonra çocuklarımızın daha konforlu daha uygun şartlarla kalmalarını sağlayacağız.” diye konuştu.

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukraynalı Çocuklar Yeni Yılı Türkiye’deki Sıcak Yuvalarında Karşıladı!, Ukraynalı çocuklar, Türkiye Çocuk Evleri Sitesi
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31 Ara 2022 - 12:20 - Gündem

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