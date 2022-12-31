Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı!

Başkent ekibi bu maçlarda rakip filelere 20 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sincan Belediyespor’un hemen arkasında Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor ikinci sırada, Ankara TKİ ise üçüncü sırada yer aldı.

Son Niğde Belediyespor maçını kazandıktan sonra 4 günlük izin yapan Sincan ekibi çalışmalarına tekrar başladı. Ankara’ da bir süre hazırlıklarına devam edecek olan 6. grubun lideri, 10 Ocak’ta da Antalya’da devre arası kampına girecek. Antalya’da 10 gün güç depolayacak olan Başkent ekibi, kampta ayrıca hazırlık maçları da oynayacak.

Sincan’da Mutlak Hedef Şampiyonluk

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sincan Belediyespor’u tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Ercan, “Futbolcularımızı, yönetim ve teknik ekibimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sincan Belediyesporumuzun şampiyonluk yolunda hızla ilerleyeceğine olan inancım tam. Yolunuz açık olsun.” diye konuştu.

Ligin ikinci devresi 29 Ocak’ta başlayacak. Sincan’ın ilk hafta konuğu Eskil Belediyespor olacak. Teknik Direktör Evren Şenel önderliğinde Sincan Belediyespor’un hedefi şampiyonluk.