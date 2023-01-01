İşte ikramiye kazanan numaralar! 200 Milyon Giresun, İstanbul ve Bursa'ya Çıktı! Amorti 0 ve 6...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2023'te kazandıran rakamlar belirlendi. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango biletine (çeyrek, yarım, tam) ikramiye sonuçları öğrenebiliyor.

20 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.

20 milyon lira ikramiye kazanan numaralar şöyle açıklandı: 5424303, 5839489

Yapılan ilk çekilişin ardından 10 Bin ve 20 Bin TL kazandıran numaraları açıklandı. 2023 Yılbaşı özel çekilişi saat 12:30'da başladı ve gün boyu yapılacak çekilişler noter huzurunda canlı yayın ile devam ediyor.

200 milyon TL değerindeki dev ikramiye numarası: 6530303





4 çeyrek bilete isabet eden dev ikramiye; Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Milli Piyango Online biletlere isabet etti.

Bu yıl yeni düzenlemeyle ikramiye çeyrek bilete çıksa dahi ikramiyenin tamamı çeyrek bilet sahibinin olacak.

Amorti numaraları : 0 ve 6

https://youtu.be/NjSL8kCo1WU

Çekiliş sonuçlarını kontrol etmek için lütfen tıklayınız.