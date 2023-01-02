02 Oca 2023 - 16:24- Sağlık G: 02 Oca 2023 - 16:25

Kış ayında hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi Vitaminleri Almamız Gerekir? İşte Detaylar...

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Soğuk hava vurduğunda yerel ürünler bulmak zor olabilir. Ancak pancar, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler soğuğa dayanabilir, bu nedenle yerel çiftçiler taze ürünler sağlayabilir ve siz de faydalarından yararlanabilirsiniz.
Kış ayında hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi Vitaminleri Almamız Gerekir? İşte Detaylar... mask
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Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.  Beta-karoten takviyesi için havuçları kızartın veya C ve A vitaminleri için şalgamları kaynatın. 

D vitamini yönünden zengin besinler 

D vitamini yönünden zengin besinler, kış aylarında menünüze eklemeyi düşündüğünüz bir numaralı besin öğesidir. Harika bir D vitamini kaynağının shitake mantarıdır. Diğer iyi seçenekler arasında somon, yumurta sarısı, güçlendirilmiş tahıllar, süt ve kırmızı et yer alır. 

Yulaf ezmesi 

Yulaf ezmesi son derece güzel bir kahvaltılıktır; Ayrıca kış aylarında gerekli olan besinleri de sağlar. Yulaf ezmesi, kalori, yağ, şeker veya tuz eklemeden tarçın, kakule ve hindistan cevizi gibi sıcak baharatlar eklenerek değiştirilebilir. Yulaf ezmesi çinko (uygun bağışıklık fonksiyonu için önemlidir) ve çözünür lif (kalp sağlığı ile ilişkili) bakımından yüksektir. Hazır yulaf ezmesi daha uygun olsa da biraz daha pahalıdır. Bütçede sağlıklı beslenmek için eski moda yulafları tercih edin. 

Çorba 

Çorba harika bir kış besinidir. Temel olarak tavuk suyu, sebze suyu veya su kullanan ve çok fazla sebze içeren çorba tarifleri denemeliyiz. Protein ve lif hem sindirimi yavaşlatarak hem de kan şekerini kontrol ederek iştahınızı azaltır, bu da açlığı kontrol etmeye ve ruh halini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çorbanızı bir miktar tahıl için %100 tam tahıllı krakerlerle tüketebilirsiniz.  

Bağışıklık güçlendirici seçenekler 

Yediklerinizin sadece ruh halinizi ve uykunuzu değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de etkileyebilir. 

“Bağışıklık sisteminize yardımcı olmak ve ruh halinizi yükseltmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, C vitamini açısından yüksek yiyecekler eklemektir. Bunlar turunçgiller, portakal, mango, limon, kivi gibi yiyeceklerdir ancak brokolide ve dolmalık biber de son derece etkilidir. 

Brokoli ve karnabahar 

Grip aşısı olmanın ve düzenli olarak ellerinizi yıkamanın yanı sıra, bu turpgillerden sebzeler kış hastalıklarına karşı en iyi savunmanız olabilir. Brokoli ve karnabahar, gelişmiş bağışıklık fonksiyonu ile ilişkili olan C vitamini bakımından yüksektir. Taze versiyonlarını bulamıyorsanız endişelenmeyin - dondurulmuş brokoli ve karnabahar da aynı derecede besleyicidir. 

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02 Oca 2023 - 16:24 - Sağlık

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