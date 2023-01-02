02 Oca 2023 - 11:28- Belediyeler G: 02 Oca 2023 - 11:29

Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlıların yeni yılını kutladı. Huzurevinde düzenlenen kutlama programında yaşlılarla buluşan Altınok müzikli eğlenceye ortak olarak 2023’e asırlık çınarlarla birlikte girdi.
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
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Eğlencenin sonunda huzurevi sakinleriyle pasta kesen Altınok onlara hediye takdiminde de bulundu.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Altınok, “Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural Hanım hiçbir zaman kendisi için bir şey istemez.

Ama gönüller alan, gönüller yapan huzurevimizin belediyemize kazandırılmasında da önemli katkıları vardır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli analarımızın, değerli babalarımızın hepsinin ellerinden öpüyorum. Bugün devletimiz bu hâle geldiyse sizlerin emekleri ve gayretleriyle olmuştur. Alınlarınızdaki her bir kırışıklık ülkemizi ilmik ilmik, nakış nakış dantel gibi ördüğünüz hizmetlerinizin karşılığıdır.

Ömür dediğin nedir ki. Bir yıl daha su gibi aktı gitti. İnsanlar fani, baki olan Rabbimizdir. Önemli olan yaşadığımız sürede sağlıklı nefes almak, huzurlu yaşamak, insan olmak, insan kalmak, adam olmak, adam kalmak, gönül almak gönüller yapmaktır. Tüm ana ve babalarımıza yeni yılda yüce Rabbimden sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi. ​
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02 Oca 2023 - 11:28 - Belediyeler

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