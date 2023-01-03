Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...

Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut Parkları yenileyerek estetik ve modern görünümlerine kavuşturuyor. Bu doğrultuda Altınova Mahallesindeki kullanım açısından elverişli olmayan Parkı sıfırdan yenileyen Belediye ekipleri, çocuklar için yeni oyun grupları, dinlenme alanları, yürüyüş ve koşu yolunu tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sundu.

Tamamlanan çalışmaları incelemek üzere Park alanına giden Başkan Ertuğrul Çetin, parkın yeni yüzüyle Altınova Mahallesine çok yakıştığını ifade etti.

‘‘Çocuk oyun parkı, açık hava fitness ve yürüyüş yolu, yeşillendiği zaman daha da güzel olacak’’

Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenileyerek vatandaşların hizmetine yeniden sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Altınova Mahallemizde yapımını tamamladığımız çocuk oyun parkı, açık hava fitness ve yürüyüş yolu, yeşillendiği zaman daha da güzel olacak. İlçe halkımız keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek bir yandan yeni parklar kazandırmaya, bir yandan da mevcut parklarımızı sıfırdan yenilemeye devam edeceğiz’’ dedi.