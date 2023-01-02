Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tedavi olmak için Başkente gelen hasta ve refakatçilerini Şefkat Evleri’nde ağırlamaya devam ediyor. Ahmetler, Etlik, Rüzgârlı ve Onkoloji olmak üzere 4 yerde bulunan tesislerde misafir edilen hasta ve refakatçilerine ücretsiz olarak barınma, yemek, çamaşır yıkama ve ulaşım hizmetleri veriliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Ahmetler, Etlik, Rüzgârlı ve Onkoloji olmak üzere toplam 4 noktada misafirlerini ücretsiz ağırlarken ulaşım, yemek, çamaşır yıkama, kültürel etkinlikler, rehberlik ve danışmanlık gibi imkânları da sağlıyor.

41 BİN HASTA VE YAKININA KAPILARINI AÇTI

Şu anda tadilatta olması nedeniyle hizmet vermeyen Ulus Şefkat Evi ile birlikte Ahmetler, Etlik, Rüzgârlı ve Onkoloji Şefkat Evleri; 2020 yılından bugüne yaklaşık 41 bin hasta ve hasta yakınına kapılarını açtı.

Ankara dışından hasta ve hasta yakınlarını misafir ettiklerini belirten Rüzgârlı Şefkat Evi Birim Sorumlusu Gamze Kırmızı, “Bu birimdeki hizmetlerimizden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar” dedi. Kırmızı, açıklamalarına şöyle devam etti:

“5 noktada hizmet veren tesislerimizden 2020 yılından bugüne kadar 40 bin 500 kişi, Rüzgârlı Şefkat Evinde ise 7 bin 500 vatandaş hizmet aldı. Burada, konaklaması uygun görülen hasta ve refakatçilerine barınma imkânı sağlanıyor. Çamaşır ve ütü hizmetimiz var. Misafirlerin sürekli takibi yapılıyor. Yaşadıkları problemlerle ilgili sosyal ve psikolojik destek sağlanıyor. Misafirlerin tedavileri süresince devlet hastanelerine ulaşımları servis araçları ile sağlanıyor. Misafirlerimize her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de ikram ediyoruz.”

Tedavi nedeniyle Başkentin misafiri olacak hasta ve yakınları; Ankara’ya gelmeden 2 gün önce 0 312 309 37 93-94 numaralı telefonları arayıp, randevu alarak Şefkat Evleri hizmetinden yararlanabiliyor.