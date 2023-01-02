ABB Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi Üyelerini Ağırlamaya Devam Ediyor!

Üyelik sistemi ile çalışan Mola Evleri’nden 3-6 yaş arası özel ilgi ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklar ve aileleri yararlanabiliyor. ‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıttepe ve Sincan’da hizmet veren ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’nde 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocukları misafir etmeye devam ediyor.

Mola Evleri sayesinde özel gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşme imkânı bulurken, çocuklarını yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit ayıramayan aileler de kendilerine zaman yaratmış oluyor. Ailelerin çok memnun olduğu hizmetten 88 çocuk yararlanıyor.

AİLELER MOLA EVİNDEN ÇOK MEMNUN

Çocuklarını Mola Evlerine getiren aileler ise memnuniyetlerini şu sözlerle paylaştı:

-Gamze Güvercin: “4,5 yaşında bir kızım var. Mola Evi’ne yaklaşık 8-9 aydır geliyoruz. Önceleri çocuğumu sadece işim olduğunda bırakıyordum. Daha sonra çalışanların ilgisi ve güler yüzlülüğü kızıma çok güzel geldi. Sevgilerini çok güzel hissettirdiler. Kızım burayı çok seviyor. Kızım ne zaman isterse buraya gelip gönül rahatlığıyla bırakabiliyorum. Çocuğum burada mutlu zaman geçirirken ben de ben de içim rahat bir şekilde işimi hallediyorum. O kadar güzel ilgileniyorlar, özenli davranıyorlar ki ücretsiz olmasına çok şaşırmıştım. Bu hizmetten sık sık faydalanıyoruz bu hizmetten.”

-Pınar Bilgin: “5,5 yaşında çocuğum onun için geliyoruz Mola Evi’ne… Biz burayı tesadüfen bulduk, çok güzel bir proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özel gereksinimli çocukların aileleri çocuklarını bırakacak yer bulma konusunda çok sıkıntı çekiyor. Buraya çok severek geliyor benim oğlum. İşim olsun ya da olmasın güvenle bırakıyorum. Aile ortamı gibi çalışanları çok seviyoruz, çok güveniyoruz.”

-Aynur Demirtuğ: “İlk defa geliyoruz. Böyle bir yer hizmet verdiği için çok mutluyum. Çocuğum için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burayı Metroda seyahat hâlinde iken ekranlarda gördüm. Çocuğumuz için böyle bir fırsatı yakaladığımız için çok mutlu olduk. Büyük bir sıcaklıkla karşılandık. Çocuğum da çok mutlu şu an. Böyle bir merkezi açtığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

Ücretsiz Mola Evlerinden yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312) 507 10 01’ numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.