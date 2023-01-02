Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Rob-Okul Robot Yarışması’na Yoğun İlgi! Ödül 100 Bin TL...

‘TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışması’ adıyla düzenlenen yarışmaya Ankara geneli ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde 244 takım 732 yarışmacı başvuru yaptı. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki başvurular okul yönetimi veya öğretmenler tarafından yapılırken, üniversite düzeyindeki başvurular ise bireysel ve takım halinde gerçekleştirildi.

Robot yarışmasına Keçiören ve Ankara genelinden gelen yoğun başvuru talebinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Teknoloji Merkezimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Onları bilim ve teknolojiye yönlendirmek için hem eğitimler veriyor hem de teşvik hediyeleriyle ödüllendiriyoruz.

Rob-Okul Robot Yarışmamıza gösterilen ilgi çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakının en somut göstergesidir. Bizler de gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracakları TEKNOMER’i kurarak kısa sürede önemli eğitim programları ve yarışmalar düzenledik. Devletimize ve milletimize fayda sağlayacak nesillerimiz için nefer olmaya devam edeceğiz.” dedi.

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olan TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışmasında ilk olarak başvuru yapan okullardaki danışman öğretmenlerle toplantı düzenlenerek süreç hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu süreçte yarışmaya katılan ilkokul ve ortaokullara yönelik YouTube üzerinden online eğitim programı uygulanacak.

2-9-16-23 Ocak 2023 tarihlerinde yayınlanacak dersleri takip eden yarışmacılar her hafta sonu gerçekleştirilecek zoom toplantısında merak ettikleri soruları sorabilecekler. Eğitimlerin tamamlanacağı Şubat ayında sınav yapılarak başarı gösteren 50 yarışmacıya ‘çizgi izleyen robot seti’ hediye edilecek. Rob-Okul Robot Yarışması 26 Nisan 2023’te yapılarak 100 bin TL ödüllü yarışmanın şampiyonu belirlenecek ve ödüller törenle takdim edilecek.