Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması...

Ali Ersoy Mahallesi sakinleri “Binamı kütüphaneye taşınıyorum” isimli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, binalarında oturan her yaştan komşularıyla birlikte Ali Ersoy mahalle kütüphanesine gelen Altındağlı vatandaşlar, hem kendileri için organize edilen etkinliklere katıldı hem de birlikte güzel vakit geçirdi. Apartman sakini olan çocuklar boyama etkinliğine katılırken, sınavlara hazırlanan gençler kendileri için düzenlenen seminere katıldı. Büyükler ise çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“KÜTÜPHANELERE GÖSTERİLEN İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Altındağlı vatandaşların kütüphanelere gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kullanıcıyı bu masalarda, rafların arasında görmek çok güzel... Herkesin burada kendine göre bir şeyler bulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık.

Bu etkinlik de bizim amacımıza ulaştığımızın en güzel göstergesi… Herkesi kütüphaneye gelmeye teşvik eden, ayrıca komşuluk ilişkilerini de güçlendiren bu etkinliğe katılan tüm Altındağlı hemşehrilerime teşekkür ederim” dedi.