Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor!

Restorasyon çalışmaları süren Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi şantiyeleri rehberler eşliğinde vatandaşlara gezdirilerek, çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını Başkentlilerin ziyaretine açtı.

“Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ücretsiz düzenlenen gezide Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyelerini yerinde gezerek bilgi aldı.

GEZİLERİN DEVAMI GELECEK

Düzenlenen geziler hakkında konuşan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Çakmak ise şu bilgileri verdi:

“Şantiye gezilerimizin devamını sağlamak amacıyla vatandaşlarımızla beraberiz. Gezilerimize ilk kez yaz aylarında başlamıştık. Oldukça fazla talep aldık. Bu kez de vatandaşlarımızla birlikteyiz. Arkeopark ve Roma Tiyatrosu’nda yaptığımız çalışmaları daha sonrasında ise Ankara Kalesi’ndeki Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz.

Çok fazla meslek gruplarından ve gençlerden bu alanları görmek için talep alıyoruz. Kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için bunlarında yanında da yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın duyması için önemli bir program olduğunu düşünüyoruz. Bu gezilerin devamını da getirmeyi düşünüyoruz. Gezilerimize katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını ABB’nin internet sitesinden yapabilir.”

VATANDAŞLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

ABB’nin düzenlediği geziye katılarak, çalışmalar hakkında bilgi alan vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gülin İplikçioğlu: “Gezileri ABB’nin sosyal medya hesaplarından gördüm. Sanat tarihi öğrencisiyim. O yüzden buradaki çalışmaları ilk elden görmek benim için güzel bir fırsat oldu. Bu fırsatı sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim.”

-Candan Eraydın: “Sanat tarihi bölümü öğrencisiyim. Gezileri ilk olarak hocamızdan duymuştum. Daha sonra araştırdım ve başvuruda bulundum. Geziyi çok güzel buldum, bu tarz gezilere insanların ihtiyaçları var. Yaşadığımız yerin tarihini bilmek çok önemli. Bilinçlenme fırsatı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim.”

-Osman Umur Cevren: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden bu geziyi gördüm ve başvuruyu yaptım. Çok yararlı geziler. Burada yapılan çalışmalar doğma büyüme bir Ankaralı olarak bana çok büyük mutluluk verdi. Buranın tarihinin canlandırılması için harcanan bu çabalar için ben Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Tarihimize ve kentimize bir katkıdır. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim.”

UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ GEZİLER

ABB, tarafından gerçekleştirilen “Ankara Miras Şantiye Gezileri” 20 Ocak 2023 tarihinde tekrar düzenlenecek. Saat 13.30-14.30 arası Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Şantiyesi’nin, 14.30-15.30 arası ise Ankara Kalesi Şantiyesi’nin gezileceği ücretsiz programa katılarak çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen Başkentliler, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.