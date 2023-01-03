Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Demirel, “Biz de belediye olarak alevi Bektaşi vatandaşlarımızın bu yönüyle ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında Çevre ve Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızdan bir arsa tahsisi yaptık. İlçemize Cemevi kazandırıyoruz. Alevi Bektaşi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.



GÜZELKENT’E YAPILIYOR

Demirel, Cemevinin belediyenin Güzelkent Aile Yaşam Merkezi’nın yanındaki alan üzerine yapılacağını ifade ederek, projelendirme çalışmalarının başladığını ve ihale sürecinin ardından da inşaat çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Kültür ve Cemevi projesi yaklaşık 600 metre kare alan üzerine inşa edilecek. Proje kapsamında 200 metre kareye yakın cem salonu, dede odaları, yemekhane ve yönetim odaları hizmet verecek.