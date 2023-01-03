03 Oca 2023 - 11:59- Belediyeler G: 03 Oca 2023 - 12:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar...

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‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ ile örnek çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da Başkentli üreticilere can suyu olmaya devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar... mask
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Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı mazot desteğini gerçekleştiren ABB, bu yıl hem çiftçilere hem de balıkçılara mazot desteğinde bulunacak. Başvurular ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yapılırken destek tutarı çiftçilerin Başkent Kartlarına yatırılacak. Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilere can suyu olacak desteklerini sürdürüyor.

2022 yılında Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı mazot desteğini gerçekleştiren ve traktörü olan 17 bin 717 üreticinin Başkent Kartına 34 milyon 656 bin TL yatırarak mazot desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, üretimi desteklemeye 2023 yılında da devam edecek. 

“ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM”

Ankara’da kırsal kalkınmanın geliştirilmesi amacıyla üreticiyi destekleyici hamlelerde bulunan ABB, çiftçilere ve balıkçılara mazot desteğinde bulunacak. Ayrıca; yerli üretimin artırılması ve topraktan yüksek verim elde edilebilmesi amacıyla üreticilere sıvı gübre desteğine de devam edilecek.

Yeni destekler için başvuruların başladığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Üretim, üretim, üretim... Ülkemizde en kapsamlı kırsal desteği sağlayan belediye olarak mazot ve sıvı gübre desteğine başlıyoruz. Gıdaya erişimin zorlaştığı bu günlerde hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz. Başvuru için: baskenttarim.ankara.bel.tr” 

MAZOT DESTEĞİ BAŞLIYOR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının, Başkentli üreticilere yönelik hayata geçirdiği mazot desteği için başvurular online ortamda alınmaya başladı. 2023 yılına ait Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ve traktör ruhsatı olan çiftçiler ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden 29 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Bu yıl; su ürünleri avcılığı yapan balıkçılara da mazot desteğinde bulunulacak. Su Ürünleri Kooperatiflerine üyelik belgesi ve balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi olan balıkçılar ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden 22 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Destekler çiftçi ve balıkçıların Başkent Kartlarına yatırılacak. 

ÜRETİCİYE SIVI GÜBRE DESTEĞİ DE DEVAM EDİYOR

Yerli üretimin artırılması ve topraktan yüksek verim elde edilebilmesi amacıyla üreticilere verilen sıvı gübre desteği de sürdürülüyor. ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapan üreticilere organomineral ve mikrobiyal içerikli sıvı gübre veriliyor.

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03 Oca 2023 - 11:59 - Belediyeler

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