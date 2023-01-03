03 Oca 2023 - 12:09- Belediyeler G: 03 Oca 2023 - 12:10

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Anayurt ve Osmaniye Mahallelerinde vatandaşla buluşan Başkan Ercan, yapılan yatırım ve projelerle ilgili istişarelerde bulundu, mahalle sakinlerini dinledi.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor... mask
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Sincan’ın gelecek vizyonu için vatandaşlarla bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anayurt Mahallesi ve Osmaniye Mahallesi Köy Konaklarında vatandaşla bir araya geldi. Sincan’ın geleceği ve yatırımları üzerine projelerini anlatan Başkan Ercan, tek tek herkesi dinledi ve vatandaşın taleplerini not etti.

Samimi ve uzun sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde Anayurt Mahallesi muhtarı Mehmet Uzel “Başkanım burası da sizin eseriniz” diyerek Anayurt Mahallesi Köy Konağı için Başkan Ercan’a teşekkür etti. 

Osmaniye Mahallesi Köy Konağı’nda ise Başkan Ercan, köylerde verdikleri eğitim desteğinden bahsederek “Çocuk sayısı okul için uygun durumdaki köylerimiz için Milli Eğitim Müdürü ile görüştük. Okullarımız için tamirat tadilat her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. 

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Ercan, vatandaşların talep ve önerilerini ilgili birimlere yönlendirdi. Başkan Ercan ziyaretlerin ardından mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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03 Oca 2023 - 12:09 - Belediyeler

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