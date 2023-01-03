03 Oca 2023 - 12:25- Belediyeler G: 03 Oca 2023 - 12:26

Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı! Başkandan Önemli Mesajlar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Meclisi’nin Ocak Ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı! Başkandan Önemli Mesajlar... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Meclisi'nde yeni yılın ilk toplantısı olma özelliği taşıyan Ocak ayının ilk oturumu, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, geçen yılın değerlendirmesinin ardından, 2023 yılında da adından söz ettirecek vizyon projelere imza atarak hizmetlerle dolu bir yılın kendilerini beklediğini ifade etti. 

‘‘2022 yılında eğitimden kültüre, sanattan spor, üst yapıdan estetik alanlara kadar birçok hizmeti halkımızla buluşturduk’’

Kaynakları israf etmeden hizmetlerle dolu bir yılın daha kendilerini beklediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2022 yılında eğitimden kültüre, sanattan spor, üst yapıdan estetik alanlara kadar birçok hizmeti halkımızla buluşturduk. Ortaya koymuş olduğumuz çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında en büyük pay ilçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimizdir.

2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza büyük bir hızla devam edeceğiz. İlçemiz için önemli kararların alınacağı meclis toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm çalışma arkadaşlarıma 2023 yılında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

# Pursaklar Belediye Meclisi, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı...
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması... mask
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor!
Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor... mask
Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi'nden 100 BİN TL Ödül! Rob-Okul Robot Yarışması’na Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi'nden 100 BİN TL Ödül! Rob-Okul Robot Yarışması’na Yoğun İlgi...
Ankara'da Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor! mask
Ankara'da Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor!
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor!
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması... mask
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması...
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi! mask
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor!
Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor... mask
Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor!
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması... mask
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması...
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle.... mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle....
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları… mask
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi! mask
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...

03 Oca 2023 - 12:25 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL