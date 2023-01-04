Zincir marketler fiyat sabitliyor! Şok Market'ten Sonra, Migros ve CarrefourSA'da Katıldı!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yapılan indirimler, zincir marketlere de örnek oldu.

Hatırlanacağı gibi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Zincir marketlerde binlerce ürünün fiyatı düzenlenirken, müşteriler, Ocak ayında zam görmeden alışveriş yapabilecek.

İlk önce ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitledi. Daha sonra Migros, 3 binden fazla üründe sürekli indirim uygulama ve 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabit tutma kararı aldı.

CarrefourSA ise 20 bin üründe yüzde 40’a varan indirim uygulaması başlattı.

Zincir marketler, indirimleri sosyal medya üzerinden duyurmaya devam ediyor.