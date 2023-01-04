Memur Zammı Değişti... YÜZDE 30 OLDU! En Düşük Emekli Maaşı 5.500 TL OLdu!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yeni müjdeleri açıkladı.

Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve ve tüm emeklilere de 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını müjdeledi.

İCRAATLARIMIZ SAYMAKLA BİTMİYOR

Grup toplantısında 2022 yılını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılanların ne kadar özetlenirse özetlesin icraatların saymakla bitmediğini söyledi.





Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerinin müjdesini verdiklerini anımsatan Erdoğan, "Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladıklarını belirterek, "Ocak ayı maaş artış oranlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. En düşük emekli maaşı tutarını da 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ GAZININ İLK FAZI MART AYI SONUNDA...

Bu arada doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayısını 73'e, vatandaş sayısını da 70 milyon ile abone sayısını 19 milyonun üzerine yükselttiklerini ifade eden Erdoğan, "Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğal gaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.

Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depoloma Tesisi'nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

TARIMSAL YENİ PROJELER

Ülke genelinde yeni bir proje başlatacaklarını belirten Erdoğan, su ürünlerini üretimini teşvike devam edeceklerini, biyolojik gübrelerin geliştirilmesini ve kullanımını yaygınlaştıracaklarını ve hayvancılığı teşvik ederek et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceklerini kaydetti.

https://youtu.be/PiYeAC5PuRo