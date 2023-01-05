05 Oca 2023 - 16:13- Sağlık G: 05 Oca 2023 - 16:14

Anne Sütü Verirken Gaz Yapmayan Besinler Nelerdir? Gaz Yapmayan Alternatif Besinler Neler?

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Annenin beslenme şekli anne sütünün miktarını ve içeriğini doğrudan etkiler. Bebeğinizde çözemediğiniz bir gaz problemi varsa beslenme şeklinizi gözden geçirmelisiniz. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.
Anne Sütü Verirken Gaz Yapmayan Besinler Nelerdir? Gaz Yapmayan Alternatif Besinler Neler? mask
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Gaz yapan ve yapmayan besinler her bebeğe göre değişiklik gösterebilir, bunu tespit etmenin en iyi yolu gözlem yapmaktır. Genel olarak anne sütüne gaz yapan besinler ve yapmayan alternatifleri nelerdir? Buyurun bakalım…

Süt ve süt ürünleri

Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir gibi süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra bebeğinizde gaz probleminin arttığını gözlemleyebilirsiniz, inek sütü proteini içeren gıdalar bebeklerde gaz ve huzursuzluğa neden olduğu en sık bildirilen gıdalar arasındadır. Bu besinleri diyetinizden çıkartmayı düşünüyorsanız susam, fındık, fıstık, badem, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler gibi alternatif kalsiyum kaynaklarını diyetinize eklemeye özen gösterin.

Bununla birlikte, süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz da gaz oluşturabilir. Bu ürünlerin laktozsuz olanları denenerek bebekte gaz oluşumuna neden olup olmadığı gözlemlenebilir.

Kurubaklagiller

Kurufasülye, mercimek, nohut gibi kurubaklagiller sıklıkla anne sütüne gaz yapan besinler arasındadır. Kurubaklagiller, vücudun sindirmekte zorlandığı kompleks bir şeker olan ve sindirildiğinde yüksek oranda gaz açığa çıkaran rafinoz içerir. Kurubaklagillerin gaz yapıcı etkisini azalmak için en az 12 saat suda bekletebilir, haşlama suyuna biraz kimyon ekleyebilir ve haşlanırken suyun üzerinde biriken köpükleri sürekli alabilirsiniz.

Lahanagiller

Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, lahana gibi Brassicaceae familyasına ait sebzeler de kurubaklagiller gibi gaz yapıcı etkiye sahip rafinoz içerir. Lahanagiller kışın yetişir, kış aylarında bu sebzeler yerine pazı, ıspanak, pırasa gibi gaz yapmayan sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Soğan

Soğan fruktoz adı verilen doğal bir şeker içerir. Fruktoz da aynı rafinoz gibi anne sütüne gaz yapabilir. Soğan pişirildiğinde gaz yapıcı etkisi azalabilir. Bu besini beslenmenizden tamamen çıkartmak yerine pişmiş halini tükettiğinizde de bebeğinizde gaz oluşturup oluşturmadığını gözlemleyebilirsiniz.

Kafein

Çay, kahve, çikolata, kola gibi kafein içeren besinler anne sütüne gaz yapabilir. Kafein içeren içeceklerin yerine nane çayı, papatya çayı, rezene çayı gibi gaz problemini azaltacak bitki çayları ılımlı miktarda tüketilebilir.

Tahıllar

Bulgur, yulaf, mısır, kepekli gıdalar gibi tahıllar lif, rafinoz ve nişasta içerir. Bunların hepsi kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından parçalanır ve bu da gaza yol açar. Pirinç, gaz yapmayan tek tahıldır. Ancak tam tahılları beslenmenizden tamamen çıkartmak yerine hangilerinin bebeğinizde gaza neden olduğunu tespit edip buna göre bir yol izlemek en doğrusu olacaktır.

Elma, şeftali, armut, erik

Elma, şeftali, armut, erik, greyfurt gibi meyveler vücudun sindirmekte zorlandığı doğal şeker alkolü olan sorbitol içerir. Çilek, kavun, kiraz, üzüm, yaban mersini, avokado, kivi gibi meyveler ise anne sütüne gaz yapmayan meyvelerdendir.

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05 Oca 2023 - 16:13 - Sağlık

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