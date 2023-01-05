05 Oca 2023 - 16:13- Belediyeler G: 05 Oca 2023 - 16:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Önemli Proje: “Beypazarı Yaşlı ve Engelli Bakımevi” Açılıyor!

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Başkentte her kesimin ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Beypazarı’nda “Engelli ve Yaşlı Bakımevi” projesini hayata geçiriyor. 6 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 48 odadan oluşan ve 96 kişi kapasiteli tesisin çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Önemli Proje: “Beypazarı Yaşlı ve Engelli Bakımevi” Açılıyor! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Beypazarı ilçesinde bakıma ve sosyalleşmeye ihtiyacı olan vatandaşlar için “Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi” projesini hayata geçiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden tesis, Beypazarı Avyaşık Mahallesi TOKİ Blokları yanında bulunan arazide 6 bin 200 metrekarelik alana inşa ediliyor. 48 odalı olması planlanan tesis 96 kişi kapasiteli olarak hizmet verecek. 

YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal izolasyonlarını önlemek amacıyla; psiko-sosyal destek hizmetleri, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyal kültürel faaliyetler, boş zaman uğraşıları ve sağlık hizmetleri ile yaşlı vatandaşların hizmetine sunulacak.

“Engelsiz Kent” anlayışı ile çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları da unutmadı. Bakımevinden işitme, görme ve ortopedik engelli vatandaşlar yararlanabilecek. Yapılan bakımevi ile aynı zamanda Beypazarı ve çevre ilçelerin önemli bir ihtiyacı da karşılanmış olacak.

 

 

 

 

 

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

 

 

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05 Oca 2023 - 16:13 - Belediyeler

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