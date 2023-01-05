Ankara Haber; Çankaya'da Tarım ve Bahçıvanlık Bahar Dönemi Eğitimleri Başlıyor! Eğitim Gün ve Saatler İse Şöyle...

Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri bahçıvanlık ve tarım eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım ve Hobi Evleri ve Çankaya Evlerinde cumartesi günleri verilecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri 7 Ocak’ta, hafta içi kent ve tarım hobi evlerinde gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ise 1 Şubat’ta başlayacak.
Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar kayıt için ilgili merkezlere başvuru yapabilir.
TARIM VE BAHÇIVANLIK
Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürecek tarım eğitimlerinde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin son döneminde kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.
Bahçıvanlık eğitimlerinde ise dış mekan bitkileri çalılar, mevsimlik çiçekler, yer örtücüleri, bahçemizi güzelleştiriyoruz, ev bahçesi tasarımı, toprak bilgisi, evde kompost ve solucan gübresi yapımı gibi eğitimler verilecek.
VATANDAŞLAR HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK
Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği bahçıvanlık ve tarım eğitimlerinin programı şöyle olacak:
Hafta sonu Bahçıvanlık Eğitimi verilecek merkezler:
Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy
Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler
Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Çiğdem Mah. 1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21
Ayrancı Çankaya Evi: Kuveyt Cad. Hüseyin Onat Sok. No: 1 Ayrancı
Hafta içi Bahçıvanlık ve Tarım Eğitimleri verilecek merkezler:
Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy
Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler
BAHÇIVANLIK HAFTASONU
Konu
Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)
Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi
Hasan Ali Yücel Çankaya Evi
Ayrancı Çankaya Evi
Budama ve Aşılama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)
07-14 Ocak 2023, Cumartesi
04-11 Şubat 2023, Cumartesi
21-28 Ocak 2023, Cumartesi
18-25 Şubat 2023, Cumartesi
Toprak Bilgisi
Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı
18-25 Şubat 2023, Cumartesi
21-28 Ocak 2023, Cumartesi
07 Ocak 2023, Cumartesi
04-11 Şubat 2023, Cumartesi
Bahçemizi Güzelleştiriyoruz
Ev Bahçesi Tasarımı
04-11 Şubat 2023, Cumartesi
07-14 Ocak 2023, Cumartesi
18-25 Şubat 2023, Cumartesi
21-28 Ocak 2023, Cumartesi
Organik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği
21-28 Ocak 2023, Cumartesi
18-25 Şubat 2023, Cumartesi
04-11 Şubat 2023, Cumartesi
07-14 Ocak 2023, Cumartesi
Meyve Yetiştiriciliği
18-25 Şubat 2023, Cumartesi
28 Ocak 2023,
Cumartesi
14 Ocak 2023, Cumartesi
11 Şubat 2023, Cumartesi
Dış Mekan Bitkileri
Çalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri
04-11 Şubat 2023, Cumartesi
07-14 Ocak 2023, Cumartesi
18-25 Şubat 2023, Cumartesi
21-28 Ocak 2023, Cumartesi
TARIM VE BAHÇIVANLIK HAFTA İÇİ
Konu
Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi (Ümitköy)
Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)
Temel Sebze Yetiştiriciliği
01-15 Şubat, Çarşamba
02-16 Şubat, Perşembe
Teraryum Yapımı
22 Şubat-01 Mart, Çarşamba
23 Şubat- 02 Mart, Perşembe
Budama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)
15-29 Mart, Çarşamba
9-23 Mart, Perşembe
Dış Mekan Bitkileri
Çalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri
5 Nisan, Çarşamba
30 Mart, Perşembe
Aşılama
12 Nisan, Çarşamba
6 Nisan, Perşembe
Bahçemizi Güzelleştiriyoruz
Ev Bahçesi Tasarımı
19 Nisan, Çarşamba
13 Nisan, Perşembe
Sebze Çeşitlerinin Yetiştiriciliği (Domates, Biber Salatalık, Fasulye Mısır, Kabak, Kavun Çilek ve Marul Nasıl Yetiştir?)
26 Nisan 17 Mayıs, Çarşamba
27 Nisan- 18 Mayıs, Perşembe
Evde Kompost Yapımı
24 Mayıs, Çarşamba
25 Mayıs, Perşembe
Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalıklar
31 Mayıs, Çarşamba
1 Haziran, Perşembe
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
1 Haziran, Çarşamba
8 Haziran, Perşembe
Organik Pazar Gerçekten Organik Mi?
14 Haziran, Çarşamba
15 Haziran, Perşembe
Doğal Bitki Koruma Yöntemleri
21 Haziran, Çarşamba
22 Haziran, Perşembe