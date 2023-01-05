Ankara Haber; Çankaya'da Tarım ve Bahçıvanlık Bahar Dönemi Eğitimleri Başlıyor! Eğitim Gün ve Saatler İse Şöyle...

Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri bahçıvanlık ve tarım eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım ve Hobi Evleri ve Çankaya Evlerinde cumartesi günleri verilecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri 7 Ocak’ta, hafta içi kent ve tarım hobi evlerinde gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ise 1 Şubat’ta başlayacak.

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar kayıt için ilgili merkezlere başvuru yapabilir.

TARIM VE BAHÇIVANLIK

Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürecek tarım eğitimlerinde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin son döneminde kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

Bahçıvanlık eğitimlerinde ise dış mekan bitkileri çalılar, mevsimlik çiçekler, yer örtücüleri, bahçemizi güzelleştiriyoruz, ev bahçesi tasarımı, toprak bilgisi, evde kompost ve solucan gübresi yapımı gibi eğitimler verilecek.

VATANDAŞLAR HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği bahçıvanlık ve tarım eğitimlerinin programı şöyle olacak:

Hafta sonu Bahçıvanlık Eğitimi verilecek merkezler:

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Çiğdem Mah. 1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21

Ayrancı Çankaya Evi: Kuveyt Cad. Hüseyin Onat Sok. No: 1 Ayrancı

Hafta içi Bahçıvanlık ve Tarım Eğitimleri verilecek merkezler:

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler

BAHÇIVANLIK HAFTASONU

Konu

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi

Ayrancı Çankaya Evi

Budama ve Aşılama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)

07-14 Ocak 2023, Cumartesi

04-11 Şubat 2023, Cumartesi

21-28 Ocak 2023, Cumartesi

18-25 Şubat 2023, Cumartesi

Toprak Bilgisi

Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı

18-25 Şubat 2023, Cumartesi

21-28 Ocak 2023, Cumartesi

07 Ocak 2023, Cumartesi

04-11 Şubat 2023, Cumartesi

Bahçemizi Güzelleştiriyoruz

Ev Bahçesi Tasarımı

04-11 Şubat 2023, Cumartesi

07-14 Ocak 2023, Cumartesi

18-25 Şubat 2023, Cumartesi

21-28 Ocak 2023, Cumartesi

Organik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği

21-28 Ocak 2023, Cumartesi

18-25 Şubat 2023, Cumartesi

04-11 Şubat 2023, Cumartesi

07-14 Ocak 2023, Cumartesi

Meyve Yetiştiriciliği

18-25 Şubat 2023, Cumartesi

28 Ocak 2023,

Cumartesi

14 Ocak 2023, Cumartesi

11 Şubat 2023, Cumartesi

Dış Mekan Bitkileri

Çalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri

04-11 Şubat 2023, Cumartesi

07-14 Ocak 2023, Cumartesi

18-25 Şubat 2023, Cumartesi

21-28 Ocak 2023, Cumartesi

TARIM VE BAHÇIVANLIK HAFTA İÇİ

Konu

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi (Ümitköy)

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)

Temel Sebze Yetiştiriciliği

01-15 Şubat, Çarşamba

02-16 Şubat, Perşembe

Teraryum Yapımı

22 Şubat-01 Mart, Çarşamba

23 Şubat- 02 Mart, Perşembe

Budama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)

15-29 Mart, Çarşamba

9-23 Mart, Perşembe

Dış Mekan Bitkileri

Çalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri

5 Nisan, Çarşamba

30 Mart, Perşembe

Aşılama

12 Nisan, Çarşamba

6 Nisan, Perşembe

Bahçemizi Güzelleştiriyoruz

Ev Bahçesi Tasarımı

19 Nisan, Çarşamba

13 Nisan, Perşembe

Sebze Çeşitlerinin Yetiştiriciliği (Domates, Biber Salatalık, Fasulye Mısır, Kabak, Kavun Çilek ve Marul Nasıl Yetiştir?)

26 Nisan 17 Mayıs, Çarşamba

27 Nisan- 18 Mayıs, Perşembe

Evde Kompost Yapımı

24 Mayıs, Çarşamba

25 Mayıs, Perşembe

Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalıklar

31 Mayıs, Çarşamba

1 Haziran, Perşembe

Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

1 Haziran, Çarşamba

8 Haziran, Perşembe

Organik Pazar Gerçekten Organik Mi?

14 Haziran, Çarşamba

15 Haziran, Perşembe

Doğal Bitki Koruma Yöntemleri

21 Haziran, Çarşamba

22 Haziran, Perşembe