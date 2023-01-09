09 Oca 2023 - 16:35- Yaşam G: 09 Oca 2023 - 16:36

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Nedir? Nelere Dikkat Etmek Etmeliyiz? Nasıl Davranmak Gerekir?

ABONE OL Google News Sayfamız

Yaşanan problemlere karşı psikolog desteği ile sorunların anlaşılması ve zamanında çözüm bulunması çocuk veya ergenin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Ergenlik dönemi, bir çocuğun çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı dönemdir ve genellikle 10 ile 19 yaşları arasında gerçekleşir.
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Nedir? Nelere Dikkat Etmek Etmeliyiz? Nasıl Davranmak Gerekir? mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik konu hakkında bilgiler verdi. Bu dönemde genç yetişkin, çok fazla zihinsel ve fiziksel değişiklik yaşamaya başlar. Özellikle hormonlardaki değişikliklerin yarattığı kimyasal değişimler ergen kişilerin duygudurumlarını, düşüncelerini ve davranışlarını etkiler. 

Çoğu zaman, bu değişiklikler ortaya çıkmaya başladığında, ergenler aşırı derecede duyarlı hale gelir ve güven seviyelerinde keskin değişimler, dalgalanmalar yaşamaya başlarlar. Bu aşamada pek çok ergen, ebeveynlerinin onlara baskı yaptığını ve daha fazla özgürlüğe ihtiyacı olduğunu hisseder.

Bu nedenle çoğu çocuk ergenlik dönemine geldiğinde geri çekilme eğilimindedir ve ebeveynleriyle vakit geçirmekten imtina eder. Ayrıca bu dönemde bedenlerinin ve cinselliklerinin daha fazla farkına vardıklarından yeni arkadaşlar edinmek ve yeni şeyler denemek isterler.

Bu oldukça kafa karıştırıcı bir zamandır; bu nedenle ergenlerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreçlerinde, sağlıklı ve sağduyulu yetişkinler haline gelmelerine olanak tanımak, duygu ve düşüncelerine rehberlik edebilmek için psikoterapi faydalı olabilir. 

Ergen terapisi, gençlerin duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlıktır. Çocuğunuz yaşadığı değişikliklerle başa çıkmakta zorlanıyorsa, sorunların oluşmasını ve daha da kötüye gitmesini beklemek yerine, onları terapi ve danışmanlık desteği almaya yönlendirmeniz önerilir. 

Çocukların Terapiye nasıl durumlarda ihtiyacı vardır? 

Yetişkinler çocukluğu oyun ve eğlence dolu kaygısız bir zaman olarak düşünmeyi severler, ancak bu tüm çocuklar için geçerli değildir. Çocuklar, yetişkinleri rahatsız eden aynı duygusal sağlık sorunlarına ve duygudurum bozukluklarına karşı hassastır. Genellikle refah duygularına ve duygusal, sosyal, entelektüel gelişim kapasitelerine müdahale eden bu olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar psikoterapi yoluyla çözülebilir.

Terapi, çocukların sıkıntılarının nedenlerini anlamalarına ve gelecekte sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerileri kazanmalarına yardımcı olabilir. Çocuk ve Ergen terapisi bu bağlamda sizi ve çocuğunuzun endişelerini anlamak için kapsamlı, özenli ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım uygulayarak sorunların nasıl geliştiğine ilişkin bağlamsal bir değerlendirme yapar ve yardımcı olacak pratik stratejiler sunar. 

Durumu tüm açılardan değerlendirmek için gerekirse ebeveynlere / bakıcılara ve öğretmenlere danışan çok sistemli bir yaklaşım kullanılır. Bu noktadan hareketle, çocuklar kendi seviyelerinde ilişkilendirilir, onlarla olumlu bir şekilde ilgilenmek ve gelişim aşamalarına göre uyarlanmış stratejileri uygulamak için gerekli bilgi ve teknikler uygulanır.

Bu şekilde, terapinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış, besleyici ve kabul eden bir ortam gelişir. Bu tür bir terapi desteği, ebeveynlerin çocuklarının yaşadıkları sıkıntıları ve bu sıkıntılarla başa çıkma yöntemlerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. 

Çocuğunuzun akademik öğrenimi veya davranışıyla ilgili özel endişeleriniz varsa IQ, öğrenme, gelişimsel ve davranışsal değerlendirmeler de mevcuttur. 

# Ergenliğin psikolojik belirtileri nelerdir?, Ergenliğe girince ne olur psikoloji?, Ergenler neden mutsuz olur?, Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik Problemler
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Balık Sevenlere Kahreden Haber Geldi! Uzmanlar Açıkladı: Hamsinin Hem Yağ, Hem de Et Oranı Düştü! “Böyle Giderse Hapı Yutacağız!” mask
Balık Sevenlere Kahreden Haber Geldi! Uzmanlar Açıkladı: Hamsinin Hem Yağ, Hem de Et Oranı Düştü! “Böyle Giderse Hapı Yutacağız!”
Yemekleri Yeniden Isıtıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun! Öyle Bir Hastalığa Neden Oluyor Ki, Duyanlar “Bir Daha Tövbe” Diyor… mask
Yemekleri Yeniden Isıtıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun! Öyle Bir Hastalığa Neden Oluyor Ki, Duyanlar “Bir Daha Tövbe” Diyor…
Anne Sütü Verirken Gaz Yapmayan Besinler Nelerdir? Gaz Yapmayan Alternatif Besinler Neler? mask
Anne Sütü Verirken Gaz Yapmayan Besinler Nelerdir? Gaz Yapmayan Alternatif Besinler Neler?
Güne Zinde ve Enerjik Başlamak İçin Planlar İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Güne Zinde ve Enerjik Başlamak İçin Planlar İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Sinirlilik ve Tahammülsüzlük Nedir? Çok Sinirli Olmak Hangi Hastalığın Belirtisi? Son Dönemde Arttı Mı? mask
Sinirlilik ve Tahammülsüzlük Nedir? Çok Sinirli Olmak Hangi Hastalığın Belirtisi? Son Dönemde Arttı Mı?
Kış ayında hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi Vitaminleri Almamız Gerekir? İşte Detaylar... mask
Kış ayında hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi Vitaminleri Almamız Gerekir? İşte Detaylar...
Anne - Babaların Dikkatine! Çocuğunuz Bu Şekilde Davranıyorsa Hayatınız Bambaşka Bir Yöne Evirilebilir! Öğrenenler "Yok Artık!" Diyor! Meğer... mask
Anne - Babaların Dikkatine! Çocuğunuz Bu Şekilde Davranıyorsa Hayatınız Bambaşka Bir Yöne Evirilebilir! Öğrenenler "Yok Artık!" Diyor! Meğer...
Genç Göstermek İsteyenlerin Dikkatine! 70 Yaşındaki Kadın Bile 45 Gibi Duruyor… Bu Sırrı Bilen Kişi Sayısı 100 Kişi Bile Değil! mask
Genç Göstermek İsteyenlerin Dikkatine! 70 Yaşındaki Kadın Bile 45 Gibi Duruyor… Bu Sırrı Bilen Kişi Sayısı 100 Kişi Bile Değil!
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme… mask
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…
Buzdolabında Bu Yiyecekler Varsa Geçmiş Olsun! Bundan Sonra Geri Dönüşü Yok; Hastalık Sahibi Olacaksınız… Hemen Dışarı Çıkarın! Kimse Bilmiyor… mask
Buzdolabında Bu Yiyecekler Varsa Geçmiş Olsun! Bundan Sonra Geri Dönüşü Yok; Hastalık Sahibi Olacaksınız… Hemen Dışarı Çıkarın! Kimse Bilmiyor…

09 Oca 2023 - 16:35 - Yaşam

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL