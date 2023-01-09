Ankara Büyükşehir'den ‘Dijital Dünyada Çocukların Hakları, Mahremiyetleri ve Güvenlikleri’ Konulu Seminer...

Avukat İrem Kolbakır tarafından verilen seminerde; dijital çağda yaşanacak risk ve tehditler, alınabilecek teknik önlemler, hak ihlali ve dijital haklar konularında bilgi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) iş birliği ile "Dijital Dünyada Çocukların Hakları, Mahremiyetleri ve Güvenlikleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Çocuk Meclisi binasında düzenlenen seminere; çocuk meclisine üye olan çocukların ailelerinden yaklaşık 100 kişi katıldı.

AMAÇ: DİJİTAL OKURYAZARLIK KONUSUNDA FARKINDALIK KAZANDIRMAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; risklerin anlaşılması ve önlemlerin alınması, ebeveynlerin ve eğitmenlerin bu alandaki dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi, çocukların dijital haklarının kavranması ve olası hak ihlallerinde başvurulacak kanun yollarının anlaşılması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpcu, “Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği iş birliği ile çocukların internet ortamındaki hakları ve mahremiyetleri üzerine bir bilgilendirme semineri hazırladık. Son zamanlarda çocukların internet ortamındaki mahremiyetlerinin ihlal edilmesi üzerine bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Çocuk meclisinde gerçekleştirdiğimiz semire yaklaşık 100 ebeveyn katıldı. Bu çalışmaları diğer Aile Yaşam Merkezlerinde ve Çocuk Kulüplerinde de devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Semineri veren Avukat İrem Kolbakır ise şunları söyledi:

“Artan dijitalleşme süreciyle birlikte çocuklarımız internetin dijital dünyanın nimetlerinin yanı sıra bir dizi tehlike ve riskle karşı karşıya kalıyor. Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği olarak toplumun temeli çocuklar olması hasebiyle çocukların bu alandaki gelişimlerini, okuryazarlıklarını ve bu bağlamda ebeveynlerin de dijital okuryazarlıklarını geliştirmeye önem veriyoruz.

Belediyemizde geliştirdiğimiz ortak etkinlikte çocuk meclisine üye olan çocuklarımızın anne babalarına bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.”

SEMİNERDE, RİSK VE TEHDİTLER AYRINTILI OLARAK ANLATILDI

Avukat İrem Kolbakır tarafından verilen seminerde; dijital çağda yaşanacak risk ve tehditler, alınabilecek teknik önlemler, hak ihlali ve dijital haklar konularında ayrıntılı olarak bilgi verildi.

Dijital çağın avantajlarının yanı sıra tehlikelerini de fark etmek için bu seminere katıldıklarını belirten aileler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Oktay İyisaraç: “Bu eğitimin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi hem de biz velilerin sürecin içerisinde katılımcı şekilde bulunmamızın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bizler yeni şeyler öğrenince çocuklarımıza daha faydalı ve bilinçli olabiliyoruz. O nedenle burada alacağım bilgiler benim ve çocuğum için çok önemli.”

-Şaziment Altıok: “Bilgi almak için geldim. Teknoloji sürekli gelişiyor. Buna ayak uydurmamız için böyle seminerlerin yapılası çok güzel. Çocuklarımızı internetin tehlikesinden korumak için bu seminere geldim. Bu eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”