10 Oca 2023 - 14:36- Belediyeler G: 10 Oca 2023 - 14:37

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Beyaz Baston Haftasında Farkındalık Maçı Düzenlendi...

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Çankaya Belediyesi, içinde bulunduğumuz 7-14 Beyaz Baston Haftası dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla engelli ve engelsiz bireylerden oluşan takımlarla goalball maçı düzenledi. 
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Beyaz Baston Haftasında Farkındalık Maçı Düzenlendi... mask
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Çankaya Belediyesi, içinde bulunduğumuz 7-14 Beyaz Baston Haftası dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla engelli ve engelsiz bireylerden oluşan takımlarla goalball maçı düzenledi.  

Çankaya’da engelliler için farkındalık etkinliklerine bir yenisi eklendi. Tüm dünyada 7-14 Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz Baston Haftası dolayısıyla goalball maçı düzenlendi. Engelli bireylerin sosyalleşmesi, yaşam becerileri kazanması ve kişisel gelişimleri için çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet veren “Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi”nde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 

SAHADA ŞARTLAR EŞİTLENDİ

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün şampiyon sporcularının yanı sıra zihinsel engelli bireyler ve merkezde görev yapan eğitimciler sahaya çıktı. Görme engelli sporcularla, zihinsel engelli bireyler ve gözleri bantla kapatılan eğitimcilerden karışık olarak oluşturulan takımlar kıyasıya rekabet etti. Gözleri kapatılarak maça çıkan ve engelli bireyler gibi mücadele etmeye çalışan eğitimcilerin zorlandıkları dikkatlerden kaçmadı. 

Farklı engeli olan bireyler ile engelsiz bireyleri bir araya getirerek hayatın içine katabilmeyi ve böylece farkındalık yaratmayı amaçlayan goalball maçının sonunda dostluk kazandı.   

 

 

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10 Oca 2023 - 14:36 - Belediyeler

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