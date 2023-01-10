Ankara Haber; Etimesgut'a 10 Tane Kapalı Pazar Yapıldı! 2 KApalı Pazar İnşaatı da Devam Ediyor...

Demirel, “Hemşehrilerimize modern ve huzurlu bir ortamda pazar alış verişi sunmak için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.





2 PAZAR YERİ İNŞAATI SÜRÜYOR

İlçenin her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Demirel, şunları kaydetti: “Ülkemizin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi Etimesgut’a modern Pazar yerleri ve zabıta merkezleri kazandırıyoruz. Ahimesut, Alsancak, Şeker Tunahan, Bağlıca, Atayurt, Ayyıldız Mahallerimizle, Eryaman 1. Etap, Eryaman 3. Etap kapalı pazarlarımızı ilçemize kazandırdık. Eryaman Mahallemizde Emiryaman Kapalı Pazar ve zabıta Merkezi’ni büyük ölçüde tamamladık.

Yakında hizmete açıyoruz. Topçu Mahallemizde Pazar yeri, zabıta merkezi ve caminin yer aldığı projemiz de hızla yükseliyor. Mevcut açık pazarlarımızın da üzerinin kapatılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Etimesgut’ta bütün pazarlarımızı kapalı modern hale getireceğiz”.

Demirel, Pazar yerlerine zabıta merkezleri de yaptıklarını yapılan zabıta denetimleriyle vatandaşların en taze ürünü en ucuza almalarını sağladıklarını ifade etti.